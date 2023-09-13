https://ria.ru/20230913/vozdukh-1896198485.html
Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе
Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе - РИА Новости, 13.09.2023
Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе
Воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа, Бабье лето вышло на плато, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:30
2023-09-13T19:30
2023-09-13T19:30
общество
москва
красногорск
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа, Бабье лето вышло на плато, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сентябрь продолжает демонстрировать практически летнее тепло. Сегодня в центре Москвы (на Балчуге) термометры к 15.00 показали плюс 20,6 по Цельсию, а например, в Красногорске воздух прогрелся до плюс 21,5. Это дневная климатическая норма августа", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов выше многолетних показателей сентября, но далек от рекорда, который держится в Москве с 13 сентября с 1909 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 27,4 градуса. "Бабье лето вышло на плато. Четверг в метеорологическом отношении станет точным повторением среды. Днем столбики термометров в условиях антициклональной, а значит малооблачной и сухой погоды, снова будут штурмовать, возможно в последний раз 20-ти градусную высоту", - рассказал синоптик. Он добавил, что несмотря на летние дневные температуры, по ночам воздух остывает до положенных в начале осени показателей метеостатистики. В четверг под утро в столице снова будет плюс 6-8, в Подмосковье температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. "В пятницу скажется влияние высотной ложбины североатлантического циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, что немного ограничит приток солнечного тепла, после полудня температура составит плюс 16-21 градус. В ночь на субботу промчится холодный атмосферный фронт, отметившись грядой разрозненных массивов кучево-дождевых, ветры развернутся на северные румбы, произойдет заток полярного воздуха. В дневные часы показания барометров станут расти, благодаря чему распогодится, но посвежеет до плюс 13-18 градусов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230913/pogoda-1896078591.html
https://ria.ru/20230910/moskva-1895341737.html
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общество, москва, красногорск, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе
Фобос: воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа, Бабье лето вышло на плато, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Сентябрь продолжает демонстрировать практически летнее тепло. Сегодня в центре Москвы
(на Балчуге) термометры к 15.00 показали плюс 20,6 по Цельсию, а например, в Красногорске
воздух прогрелся до плюс 21,5. Это дневная климатическая норма августа", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов выше многолетних показателей сентября, но далек от рекорда, который держится в Москве с 13 сентября с 1909 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 27,4 градуса.
"Бабье лето вышло на плато. Четверг в метеорологическом отношении станет точным повторением среды. Днем столбики термометров в условиях антициклональной, а значит малооблачной и сухой погоды, снова будут штурмовать, возможно в последний раз 20-ти градусную высоту", - рассказал синоптик.
Он добавил, что несмотря на летние дневные температуры, по ночам воздух остывает до положенных в начале осени показателей метеостатистики. В четверг под утро в столице снова будет плюс 6-8, в Подмосковье
температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов.
"В пятницу скажется влияние высотной ложбины североатлантического циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, что немного ограничит приток солнечного тепла, после полудня температура составит плюс 16-21 градус. В ночь на субботу промчится холодный атмосферный фронт, отметившись грядой разрозненных массивов кучево-дождевых, ветры развернутся на северные румбы, произойдет заток полярного воздуха. В дневные часы показания барометров станут расти, благодаря чему распогодится, но посвежеет до плюс 13-18 градусов", - добавил Тишковец.
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