https://ria.ru/20230913/vozdukh-1896198485.html

Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе

Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе - РИА Новости, 13.09.2023

Синоптик сообщил о начале бабьего лета в московском регионе

Воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа, Бабье лето вышло на плато, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:30

2023-09-13T19:30

2023-09-13T19:30

общество

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Воздух в московском регионе в среду прогрелся до нормы августа, Бабье лето вышло на плато, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сентябрь продолжает демонстрировать практически летнее тепло. Сегодня в центре Москвы (на Балчуге) термометры к 15.00 показали плюс 20,6 по Цельсию, а например, в Красногорске воздух прогрелся до плюс 21,5. Это дневная климатическая норма августа", - рассказал Тишковец. Он отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов выше многолетних показателей сентября, но далек от рекорда, который держится в Москве с 13 сентября с 1909 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 27,4 градуса. "Бабье лето вышло на плато. Четверг в метеорологическом отношении станет точным повторением среды. Днем столбики термометров в условиях антициклональной, а значит малооблачной и сухой погоды, снова будут штурмовать, возможно в последний раз 20-ти градусную высоту", - рассказал синоптик. Он добавил, что несмотря на летние дневные температуры, по ночам воздух остывает до положенных в начале осени показателей метеостатистики. В четверг под утро в столице снова будет плюс 6-8, в Подмосковье температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. "В пятницу скажется влияние высотной ложбины североатлантического циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, что немного ограничит приток солнечного тепла, после полудня температура составит плюс 16-21 градус. В ночь на субботу промчится холодный атмосферный фронт, отметившись грядой разрозненных массивов кучево-дождевых, ветры развернутся на северные румбы, произойдет заток полярного воздуха. В дневные часы показания барометров станут расти, благодаря чему распогодится, но посвежеет до плюс 13-18 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230913/pogoda-1896078591.html

https://ria.ru/20230910/moskva-1895341737.html

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

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общество, москва, красногорск, московская область (подмосковье), евгений тишковец