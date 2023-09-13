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Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
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13:35 13.09.2023 (обновлено: 14:21 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896093710.html
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:35
2023-09-13T14:21
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1"."Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", — сказал президент.Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.Кроме того, речь шла о развитии сельского хозяйства, в этой области России есть что предложить.&quot;Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие&quot;, — добавил Путин.Президент упомянул и другие совместные проекты, среди которых возобновление работы морского порта, где можно сделать "логистический треугольник" — железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай.Путин отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию еще не закончен, поэтому подводить итоги рано.&quot;Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии министерства обороны. &lt;...&gt; И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря&quot;, — сказал президент.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html
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россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Путин: в рамках правил ВТС есть возможности сотрудничества с КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1".
"Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", — сказал президент.
В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выходит из вагона поезда на станции Хасан в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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1 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства природных ресурсов и экологии Александром Козловым в Приморском крае

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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2 из 13
© Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
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3 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
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4 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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6 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

За результатами визита обещают пристально следить в США.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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8 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
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9 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
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10 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

 Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
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11 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
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12 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13
Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.
Кроме того, речь шла о развитии сельского хозяйства, в этой области России есть что предложить.
«

"Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие", — добавил Путин.

Президент упомянул и другие совместные проекты, среди которых возобновление работы морского порта, где можно сделать "логистический треугольник" — железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны, сообщили в Кремле
Вчера, 13:40
Путин отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию еще не закончен, поэтому подводить итоги рано.
«

"Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии министерства обороны. <...> И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", — сказал президент.

Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Вчера, 12:33
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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