https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896093710.html

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:35

2023-09-13T13:35

2023-09-13T14:21

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1"."Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", — сказал президент.Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.Кроме того, речь шла о развитии сельского хозяйства, в этой области России есть что предложить."Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие", — добавил Путин.Президент упомянул и другие совместные проекты, среди которых возобновление работы морского порта, где можно сделать "логистический треугольник" — железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай.Путин отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию еще не закончен, поэтому подводить итоги рано."Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии министерства обороны. <...> И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", — сказал президент.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html

https://ria.ru/20230913/vizit-1896075207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин