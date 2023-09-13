https://ria.ru/20230913/sberezheniya-1896049924.html
Греф рассказал, в чем хранит сбережения
Греф рассказал, в чем хранит сбережения - РИА Новости, 13.09.2023
Греф рассказал, в чем хранит сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что сформировал сбалансированный портфель сбережений: 60 процентов приходится на облигации, 40 процентов — на акции, при... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:00
2023-09-13T11:00
2023-09-13T11:39
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что сформировал сбалансированный портфель сбережений: 60 процентов приходится на облигации, 40 процентов — на акции, при этом он отметил, что больше всего в этом году заработал на бумагах самого Сбербанка. "У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью, у меня примерно 60 на 40: 60 процентов я инвестирую в облигации, 40 процентов — в акции. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 47,61 процента, при этом привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка за это же время прибавили в цене по 85 процентов.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Россия
Греф рассказал, в чем хранит сбережения
Греф заявил, что сформировал сбалансированный портфель сбережений