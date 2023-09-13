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В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла - РИА Новости, 13.09.2023
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13:44 13.09.2023 (обновлено: 13:45 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pozhar-1896095359.html
В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла
В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла - РИА Новости, 13.09.2023
В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла
Пожар на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области, где при взрыве погиб рабочий, потушен на площади 800 квадратных метров,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:44
2023-09-13T13:45
происшествия
энгельс
саратов
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Пожар на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области, где при взрыве погиб рабочий, потушен на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. "Пожар потушен, площадь - 800 квадратных метров", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Сообщение о воспламенении масла в емкостях в производственном здании площадью 800 квадратных метров в промзоне в Энгельсе на Промышленной улице, 1 поступило в МЧС в 10.30 (9.30 мск). По предварительным данным следствия, рабочий погиб при взрыве с последующим пожаром при проведении сварочных работ с нарушением правил безопасности, заведено уголовное дело.
https://ria.ru/20230912/pozhar-1895979530.html
энгельс
саратов
саратовская область
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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Энгельс, Саратов, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла

МЧС: в Энгельсе потушили пожар на предприятии по переработке масла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Пожар на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области, где при взрыве погиб рабочий, потушен на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
"Пожар потушен, площадь - 800 квадратных метров", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Сообщение о воспламенении масла в емкостях в производственном здании площадью 800 квадратных метров в промзоне в Энгельсе на Промышленной улице, 1 поступило в МЧС в 10.30 (9.30 мск). По предварительным данным следствия, рабочий погиб при взрыве с последующим пожаром при проведении сварочных работ с нарушением правил безопасности, заведено уголовное дело.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
12 сентября, 23:31
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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