https://ria.ru/20230913/pozhar-1896095359.html

В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла

В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла - РИА Новости, 13.09.2023

В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла

Пожар на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области, где при взрыве погиб рабочий, потушен на площади 800 квадратных метров,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:44

2023-09-13T13:44

2023-09-13T13:45

происшествия

энгельс

саратов

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Пожар на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области, где при взрыве погиб рабочий, потушен на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. "Пожар потушен, площадь - 800 квадратных метров", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Сообщение о воспламенении масла в емкостях в производственном здании площадью 800 квадратных метров в промзоне в Энгельсе на Промышленной улице, 1 поступило в МЧС в 10.30 (9.30 мск). По предварительным данным следствия, рабочий погиб при взрыве с последующим пожаром при проведении сварочных работ с нарушением правил безопасности, заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20230912/pozhar-1895979530.html

энгельс

саратов

саратовская область

россия

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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия