https://ria.ru/20230913/obstrel-1896126681.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за 45 минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:22

2023-09-13T15:22

2023-09-13T15:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за 45 минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что с 14.10 в течение десяти минут трижды обстреливали Петровский район Донецка, выпустив десять таких же снарядов. В 14.00 четыре снаряда калибра 152 миллиметра были выпущены по поселку Зайцево. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, происшествия