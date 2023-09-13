https://ria.ru/20230913/obstrel-1896054879.html

ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM

ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM

Украинские войска ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:21

2023-09-13T11:21

2023-09-13T11:21

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.45 - город Донецк (Киевский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM; 02.46 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 7.55 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20230911/obstrel-1895584811.html

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия