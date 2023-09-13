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ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM
ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM
Украинские войска ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:21
2023-09-13T11:21
2023-09-13T11:21
специальная военная операция на украине
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.45 - город Донецк (Киевский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM; 02.46 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 7.55 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ атаковали Донецк и Макеевку ракетами HARM
ВСУ ночью выпустили две ракеты AGM-88 HARM по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости.
Украинские войска ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.45 - город Донецк (Киевский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM; 02.46 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска с 7.55 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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