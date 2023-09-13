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Число погибших при наводнениях в Ливии достигло семи тысяч человек
Число погибших при наводнениях в Ливии достигло семи тысяч человек - РИА Новости, 13.09.2023
Число погибших при наводнениях в Ливии достигло семи тысяч человек
Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии достигло 7 тысяч, заявил официальный представитель Палаты представителей (базирующегося... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:08
2023-09-13T16:08
2023-09-13T16:23
в мире
ливия
дерна (муниципалитет)
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КАИР, 13 сен - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии достигло 7 тысяч, заявил официальный представитель Палаты представителей (базирующегося на востоке страны парламента) Ливии Абдалла Блейхак телеканалу Al-Qahera News.Ранее сообщалось, что число жертв превысило 5,3 тысячи."Число жертв шторма "Даниэль" в городе Дерна достигло 7 тысяч", - приводит телеканал слова Бельхака.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.
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в мире, ливия, дерна (муниципалитет)
В мире, Ливия, Дерна (муниципалитет)
Число погибших при наводнениях в Ливии достигло семи тысяч человек
Число погибших при наводнениях в ливийской Дерне достигло семи тысяч человек