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Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках
Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках - РИА Новости, 13.09.2023
Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что в городе Валуйки последовательно модернизируется... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:21
2023-09-13T20:21
2023-09-13T20:21
белгородская область
общество
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что в городе Валуйки последовательно модернизируется система оповещения населения, количество устройств увеличено в разы. "Мы увеличили в разы количество устройств передающих сигнал оповещения. На начало года было два, сейчас плюс 12, еще 16 находится в работе", - сказал Гладков. Отвечая на вопрос жительницы о ситуации в Валуйках, губернатор напомнил, что город находится в приграничной зоне и обстреливается вооруженными силами Украины. "Все необходимые меры принимаются для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html
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общество, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Общество, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках
Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках
БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что в городе Валуйки последовательно модернизируется система оповещения населения, количество устройств увеличено в разы.
"Мы увеличили в разы количество устройств передающих сигнал оповещения. На начало года было два, сейчас плюс 12, еще 16 находится в работе", - сказал Гладков.
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Отвечая на вопрос жительницы о ситуации в Валуйках, губернатор напомнил, что город находится в приграничной зоне и обстреливается вооруженными силами Украины
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"Все необходимые меры принимаются для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей", - сказал Гладков.