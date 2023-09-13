https://ria.ru/20230913/modernizatsiya-1896207394.html

Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках

Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках - РИА Новости, 13.09.2023

Гладков рассказал о модернизации системы оповещения в Валуйках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что в городе Валуйки последовательно модернизируется... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:21

2023-09-13T20:21

2023-09-13T20:21

белгородская область

общество

валуйки

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что в городе Валуйки последовательно модернизируется система оповещения населения, количество устройств увеличено в разы. "Мы увеличили в разы количество устройств передающих сигнал оповещения. На начало года было два, сейчас плюс 12, еще 16 находится в работе", - сказал Гладков. Отвечая на вопрос жительницы о ситуации в Валуйках, губернатор напомнил, что город находится в приграничной зоне и обстреливается вооруженными силами Украины. "Все необходимые меры принимаются для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html

валуйки

белгородская область

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общество, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины