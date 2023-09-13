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Ким Чен Ын выразил Путину признательность за радушное гостеприимство

Ким Чен Ын выразил Путину признательность за радушное гостеприимство - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын выразил Путину признательность за радушное гостеприимство

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину искреннюю признательность за приглашение и радушное гостеприимство. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:23

2023-09-13T12:23

2023-09-13T14:11

ким чен ын

владимир путин

россия

кндр (северная корея)

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину искреннюю признательность за приглашение и радушное гостеприимство."Прежде всего позвольте выразить вам, товарищ Путин, искреннюю признательность за то, что вы любезно пригласили нас, несмотря на занятость и руководство делами государства, от всей души оказываете нам радушное гостеприимство", - заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына проходят на космодроме Восточный в Амурской области.

россия

кндр (северная корея)

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