https://ria.ru/20230913/kndr-1896070184.html

Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин

Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023

Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин

Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:14

2023-09-13T12:14

2023-09-13T12:14

в мире

россия

ким чен ын

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - сказал Путин.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ким чен ын, владимир путин