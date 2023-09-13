https://ria.ru/20230913/kndr-1896070184.html
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:14
2023-09-13T12:14
2023-09-13T12:14
в мире
россия
ким чен ын
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - сказал Путин.
Ким Чен Ын продолжает дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, заявил Путин