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Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
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12:14 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kndr-1896070184.html
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2023
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:14
2023-09-13T12:14
в мире
россия
ким чен ын
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - сказал Путин.
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Россия и КНДР действуют во имя мира, заявил Путин

Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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