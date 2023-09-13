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Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023
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10:16 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/kndr-1896035155.html
Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле
Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023
Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия", что полный комплекс отношений... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:16
2023-09-13T10:16
дмитрий песков
россия
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия", что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться. "В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это тоже будет осуществляться", - сказал он.
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дмитрий песков, россия, кндр (северная корея), в мире
Дмитрий Песков, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле

Песков: Россия и КНДР продолжать взаимодействие по безопасности и в сфере ВТС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР во Владивостоке
Флаги России и КНДР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия", что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться.
"В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это тоже будет осуществляться", - сказал он.
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Дмитрий ПесковРоссияКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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