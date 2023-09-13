https://ria.ru/20230913/kndr-1896035155.html

Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле

Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2023

Россия и КНДР продолжат взаимодействие по безопасности, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия", что полный комплекс отношений... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:16

2023-09-13T10:16

2023-09-13T10:16

дмитрий песков

россия

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия", что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться. "В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это тоже будет осуществляться", - сказал он.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

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2023

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дмитрий песков, россия, кндр (северная корея), в мире