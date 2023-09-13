https://ria.ru/20230913/infrastruktura-1896074016.html

Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников

Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023

Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников

Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области; регион готов к совместной работе по строительству наземной... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:27

2023-09-13T12:27

2023-09-13T12:28

самарская область

дмитрий азаров

михаил мишустин

беспилотники

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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области; регион готов к совместной работе по строительству наземной инфраструктуры для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе стратегической сессии по вопросам формирования индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БАС) под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос об установлении на территории Самарской области экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных воздушных судов. Также в настоящее время в регионе создается кластер полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 миллиардов рублей, будет создано одна тысяча высокотехнологичных рабочих мест, добавили, в свою очередь, в пресс-службе облправительства. "<…> мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией "Транспорт будущего" строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. С каждым годом они все более востребованы в сельском хозяйстве, геодезии, промышленности, энергетике, транспортировке ресурсов, обеспечении общественной безопасности. Строительство планируем закончить к концу года", – отметил Азаров. Самарская область уже сегодня занимается вопросами подготовки кадров. В прошлом году создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем. В эту работу вовлечены Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, учреждения среднего профессионального образования региона, где есть наработки в сфере проектирования и конструирования летательных аппаратов и их составных частей. Образовательная структура нацелена на подготовку как специалистов в сфере беспилотной авиации – от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, - так и повышение квалификации преподавателей для этой сферы, разработкой учебно-методических пособий и программ. "Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.

https://ria.ru/20230905/proizvodstvo-1894381709.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, михаил мишустин, беспилотники