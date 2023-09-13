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Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
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12:27 13.09.2023 (обновлено: 12:28 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/infrastruktura-1896074016.html
Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников
Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников
Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области; регион готов к совместной работе по строительству наземной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:27
2023-09-13T12:28
самарская область
дмитрий азаров
михаил мишустин
беспилотники
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области; регион готов к совместной работе по строительству наземной инфраструктуры для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе стратегической сессии по вопросам формирования индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БАС) под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос об установлении на территории Самарской области экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных воздушных судов. Также в настоящее время в регионе создается кластер полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 миллиардов рублей, будет создано одна тысяча высокотехнологичных рабочих мест, добавили, в свою очередь, в пресс-службе облправительства. "&lt;…&gt; мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией "Транспорт будущего" строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. С каждым годом они все более востребованы в сельском хозяйстве, геодезии, промышленности, энергетике, транспортировке ресурсов, обеспечении общественной безопасности. Строительство планируем закончить к концу года", – отметил Азаров. Самарская область уже сегодня занимается вопросами подготовки кадров. В прошлом году создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем. В эту работу вовлечены Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, учреждения среднего профессионального образования региона, где есть наработки в сфере проектирования и конструирования летательных аппаратов и их составных частей. Образовательная структура нацелена на подготовку как специалистов в сфере беспилотной авиации – от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, - так и повышение квалификации преподавателей для этой сферы, разработкой учебно-методических пособий и программ. "Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.
https://ria.ru/20230905/proizvodstvo-1894381709.html
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самарская область, дмитрий азаров, михаил мишустин, беспилотники
Самарская область, Дмитрий Азаров, Михаил Мишустин, Беспилотники

Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиСамарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников
Самарская область готова к строительству инфраструктуры для беспилотников - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области; регион готов к совместной работе по строительству наземной инфраструктуры для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе стратегической сессии по вопросам формирования индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БАС) под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос об установлении на территории Самарской области экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных воздушных судов. Также в настоящее время в регионе создается кластер полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 миллиардов рублей, будет создано одна тысяча высокотехнологичных рабочих мест, добавили, в свою очередь, в пресс-службе облправительства.
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"<…> мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией "Транспорт будущего" строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. С каждым годом они все более востребованы в сельском хозяйстве, геодезии, промышленности, энергетике, транспортировке ресурсов, обеспечении общественной безопасности. Строительство планируем закончить к концу года", – отметил Азаров.
Самарская область уже сегодня занимается вопросами подготовки кадров. В прошлом году создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем. В эту работу вовлечены Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, учреждения среднего профессионального образования региона, где есть наработки в сфере проектирования и конструирования летательных аппаратов и их составных частей. Образовательная структура нацелена на подготовку как специалистов в сфере беспилотной авиации – от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, - так и повышение квалификации преподавателей для этой сферы, разработкой учебно-методических пособий и программ.
"Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.
 
Самарская областьДмитрий АзаровМихаил МишустинБеспилотники
 
 
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