https://ria.ru/20230913/gosduma-1896058030.html

ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября

ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023

ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября

Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:31

2023-09-13T11:31

2023-09-13T11:38

госдума рф

россия

общество

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение… включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - сообщается в документе.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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госдума рф, россия, общество, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область