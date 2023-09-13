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ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
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11:31 13.09.2023 (обновлено: 11:38 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/gosduma-1896058030.html
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября
Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:31
2023-09-13T11:38
госдума рф
россия
общество
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение… включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - сообщается в документе.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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госдума рф, россия, общество, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Госдума РФ, Россия, Общество, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября

ГД может рассмотреть проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение… включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - сообщается в документе.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Волновахе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
11 сентября, 15:20
 
Госдума РФРоссияОбществоВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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