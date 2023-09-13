https://ria.ru/20230913/gosduma-1896058030.html
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября
Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:31
2023-09-13T11:31
2023-09-13T11:38
госдума рф
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общество
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение… включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - сообщается в документе.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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Госдума РФ, Россия, Общество, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
ГД рассмотрит проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября
ГД может рассмотреть проект о Дне воссоединения с новыми регионами 20 сентября