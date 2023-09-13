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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 16.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:25

2023-09-13T16:25

2023-09-13T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, в 15.30 украинские войска уже подвергали обстрелу Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Через десять минут они открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины