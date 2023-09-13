Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, в 15.30 украинские войска уже подвергали обстрелу Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Через десять минут они открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.