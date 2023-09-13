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Глава Sputnik Молдова заявил, что Молдавией правят политические карлики - РИА Новости, 13.09.2023
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20:55 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896210523.html
Глава Sputnik Молдова заявил, что Молдавией правят политические карлики
Глава Sputnik Молдова заявил, что Молдавией правят политические карлики - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова заявил, что Молдавией правят политические карлики
Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов в беседе с РИА Новости назвал молдавские власти "политическими карликами", которые не... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:55
2023-09-13T20:55
молдавия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов в беседе с РИА Новости назвал молдавские власти "политическими карликами", которые не способны на разумные действия. "Там власть каких-то политических карликов, которые могут только так, как в отношении со мной, себя вести. У них нет ни сил, ни возможностей, ни, простите, даже ума", - заявил Денисов РИА Новости после прибытия в Москву. Он добавил, что даже его коллеги из Кишинева приносили Денисову извинения за абсурдные действия своих властей.
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молдавия, москва, кишинев, sputnik молдова
Молдавия, Москва, Кишинев, Sputnik Молдова
Глава Sputnik Молдова заявил, что Молдавией правят политические карлики

Глава Sputnik Молдова назвал молдавские власти политическими карликами

© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов в беседе с РИА Новости назвал молдавские власти "политическими карликами", которые не способны на разумные действия.
"Там власть каких-то политических карликов, которые могут только так, как в отношении со мной, себя вести. У них нет ни сил, ни возможностей, ни, простите, даже ума", - заявил Денисов РИА Новости после прибытия в Москву.
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Он добавил, что даже его коллеги из Кишинева приносили Денисову извинения за абсурдные действия своих властей.
 
МолдавияМоскваКишиневSputnik Молдова
 
 
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