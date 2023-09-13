https://ria.ru/20230913/buryatiya-1896004607.html

Бурятия будет поставлять пищевую продукцию в Приморский край

Бурятия будет поставлять пищевую продукцию в Приморский край - РИА Новости, 13.09.2023

Бурятия будет поставлять пищевую продукцию в Приморский край

Бурятия будет поставлять пищевую продукцию, среди которой колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия и многое другое, в Приморский край, РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:30

2023-09-13T07:30

2023-09-13T07:30

экономика

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

республика бурятия

россия

вэф-2023

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УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Бурятия будет поставлять пищевую продукцию, среди которой колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия и многое другое, в Приморский край, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Соглашение между министерствами сельского хозяйства дальневосточных регионов было подписано на Восточном экономическом форуме. "В числе продуктов для поставок в Приморский край: деликатесные колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия, вода питьевая, чаи из дикоросов, консервы из дикоросов, соки из облепихи, а также племенной скот, табунные лошади, зерно фуражное, семена зерновых и пр. Всего в поставках заинтересовано 23 предприятия АПК", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что соглашение, помимо прочего, позволит реализовывать совместные инвестиционные проекты, решать вопросы материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса, расширять деловые контакты между сельскохозяйственными товаропроизводителями сторон. Также, по данным пресс-службы, подписано соглашение с агентством по рыболовству Приморского края, в рамках которого в Бурятию будет поставляться качественная рыбная продукция. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230913/vstrechi-1896001064.html

приморский край

владивосток

республика бурятия

россия

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экономика, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, республика бурятия, россия, вэф-2023