https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1895991980.html

Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев

Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023

Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев

В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:56

2023-09-13T03:56

2023-09-13T11:09

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ирландия

украина

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти."В полицию поступил звонок о двух мужчинах, продававших сигареты из зарегистрированного на Украине автомобиля на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии. — Прим. ред.). Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила <…> большой запас сигарет", — говорится в статье.Двух украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок.В суде отметили важность дела из-за "объема сигарет и наличных денег" и перенесли его дальнейшее рассмотрение на декабрь.Ранее ирландские СМИ сообщали, что более десяти тысяч украинских беженцев приехали в страну с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек.

https://ria.ru/20230901/bezhentsy-1893647729.html

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Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина