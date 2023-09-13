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Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
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03:56 13.09.2023 (обновлено: 11:09 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1895991980.html
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев
В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:56
2023-09-13T11:09
в мире
ирландия
украина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти.&quot;В полицию поступил звонок о двух мужчинах, продававших сигареты из зарегистрированного на Украине автомобиля на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии. — Прим. ред.). Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила &lt;…&gt; большой запас сигарет&quot;, — говорится в статье.Двух украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок.В суде отметили важность дела из-за "объема сигарет и наличных денег" и перенесли его дальнейшее рассмотрение на декабрь.Ранее ирландские СМИ сообщали, что более десяти тысяч украинских беженцев приехали в страну с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек.
https://ria.ru/20230901/bezhentsy-1893647729.html
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев

Donegallive: в Ирландии беженцев с Украины поймали на незаконной продаже сигарет

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция, Ирландия
Полиция, Ирландия - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти.
«

"В полицию поступил звонок о двух мужчинах, продававших сигареты из зарегистрированного на Украине автомобиля на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии. — Прим. ред.). Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила <…> большой запас сигарет", — говорится в статье.

Двух украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок.
В суде отметили важность дела из-за "объема сигарет и наличных денег" и перенесли его дальнейшее рассмотрение на декабрь.
Ранее ирландские СМИ сообщали, что более десяти тысяч украинских беженцев приехали в страну с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек.
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