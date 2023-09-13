https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1895991980.html
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев
В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:56
2023-09-13T03:56
2023-09-13T11:09
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украина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом сообщил обозреватель Donegallive Крис МакНалти."В полицию поступил звонок о двух мужчинах, продававших сигареты из зарегистрированного на Украине автомобиля на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии. — Прим. ред.). Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила <…> большой запас сигарет", — говорится в статье.Двух украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок.В суде отметили важность дела из-за "объема сигарет и наличных денег" и перенесли его дальнейшее рассмотрение на декабрь.Ранее ирландские СМИ сообщали, что более десяти тысяч украинских беженцев приехали в страну с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек.
https://ria.ru/20230901/bezhentsy-1893647729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
Попались с поличным. В Ирландии поймали двух украинских беженцев
Donegallive: в Ирландии беженцев с Украины поймали на незаконной продаже сигарет