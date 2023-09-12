https://ria.ru/20230912/zoloto-1895710729.html

В Забайкалье для освоения участков с золотом создадут тысячу рабочих мест

В Забайкалье для освоения участков с золотом создадут тысячу рабочих мест - РИА Новости, 12.09.2023

В Забайкалье для освоения участков с золотом создадут тысячу рабочих мест

Соглашение о сотрудничестве при реализации новых инвестиционных проектов по добыче золота в Забайкальском крае - "Икабья-Читкандинская площадь" и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:24

2023-09-12T04:24

2023-09-12T04:24

экономика

забайкальский край

дальний восток

арктика

александр осипов

корпорация развития

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860272779_113:560:2703:2017_1920x0_80_0_0_3f2276b14336f705c0999c1de187e66a.jpg

ЧИТА, 12 сен - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве при реализации новых инвестиционных проектов по добыче золота в Забайкальском крае - "Икабья-Читкандинская площадь" и "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь" - подписано в рамках Восточного экономического форума, бизнес планирует создать около 1 тысячи рабочих мест для освоения участков, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Документы подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Забайкальского края, "Новая медная компания" и "Горная компания "Лугиинское". "В рамках соглашений бизнес планирует вложить в освоение участков 16 миллиардов рублей и создать около 1000 рабочих мест для жителей региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Проект "Икабья-Читкандинская площадь" в 2021 году вошел в комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 года и, в перспективе, до 2035 года. Авторские прогнозные ресурсы составляют 11 264,2 тысячи тонны меди, 391,55 тонны золота, 23 622 тонны серебра. Проект "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь" рассматривается в качестве ресурсной базы к "Месторождению Лугиинское". Авторские прогнозные ресурсы по золоту – 100 тонн. "Забайкалье – уникальный регион, это перспективное место для горной добычи в стране. На территории Забайкалья находится более 500 месторождений твердых полезных ископаемых, у нас сосредоточено более 10% запасов минерально-сырьевой базы России. Мы входим в топ-5 регионов по добыче золота, добывая 38,8 тонны. Наш край занимает первое место по запасам меди. Используя этот ресурс, мы можем развивать нашу экономику, создать новые рабочие места для забайкальцев",- процитировали в Telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230818/zoloto-1890750148.html

забайкальский край

дальний восток

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, забайкальский край, дальний восток, арктика, александр осипов, корпорация развития, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023