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Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве - РИА Новости, 12.09.2023
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06:32 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/zaderzhanie-1895718976.html
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве - РИА Новости, 12.09.2023
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении колес на машине ЛДПР в субботу, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:32
2023-09-12T06:32
происшествия
красноярский край
советский район
лдпр
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении колес на машине ЛДПР в субботу, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края. Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков написал в социальных сетях, что на машине "Газель" с символикой партии были повреждены два колеса. По его словам, два человека держали дверь, а третий колол колеса ножом. "Сотрудниками полиции установлены личности и задержаны трое ранее несудимых молодых людей 2000 года рождения, подозреваемых в повреждении шин на автомобиле "Газель" 9 сентября на территории Советского района Красноярска", - говорится в сообщении. В полиции пояснили, что речь идет об инциденте с автобусом ЛДПР. В отношении молодых людей составлены протоколы по статьям о повреждении чужого имущества и мелком хулиганстве. В качестве причины своих действий молодые люди назвали внезапно возникшие неприязненные отношения.
https://ria.ru/20230911/zaderzhanie-1895593323.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, советский район, лдпр
Происшествия, Красноярский край, Советский район, ЛДПР
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве

Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении шин на машине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении колес на машине ЛДПР в субботу, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края.
Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков написал в социальных сетях, что на машине "Газель" с символикой партии были повреждены два колеса. По его словам, два человека держали дверь, а третий колол колеса ножом.
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"Сотрудниками полиции установлены личности и задержаны трое ранее несудимых молодых людей 2000 года рождения, подозреваемых в повреждении шин на автомобиле "Газель" 9 сентября на территории Советского района Красноярска", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что речь идет об инциденте с автобусом ЛДПР. В отношении молодых людей составлены протоколы по статьям о повреждении чужого имущества и мелком хулиганстве. В качестве причины своих действий молодые люди назвали внезапно возникшие неприязненные отношения.
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