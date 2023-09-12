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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет агентство "Укринформ". РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:40
2023-09-12T18:40
2023-09-12T18:40
специальная военная операция на украине
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киев
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет агентство "Укринформ". "В Запорожье прозвучал взрыв", - пишет "Укринформ".С 16.44 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, киев, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
"Укринформ": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв