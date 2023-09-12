https://ria.ru/20230912/tsentr-1895729600.html
Путин предложил создать патриотический центр на Дальнем Востоке
Путин предложил создать патриотический центр на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Путин предложил создать патриотический центр на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над созданием патриотического центра на Дальнем Востоке. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:14
2023-09-12T08:14
2023-09-12T08:14
общество
дальний восток
владимир путин
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над созданием патриотического центра на Дальнем Востоке. "Да, можно подумать и над созданием патриотического центра, только чтобы он работал как следует", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. Президент отметил, что, конечно, для студентов главная задача учиться, но это не значит, что не нужно сопровождать эту учебу патриотическим воспитанием. "Если, конечно, у нас далеко не во всех вузах есть военная кафедра, то создание таких центров наверное пойдет на пользу", - сказал Путин. Он отметил, что для реализации этой идеи нужны не только технические средства, но и грамотные специалисты. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/potentsial-1895711056.html
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общество, дальний восток, владимир путин, россия, вэф-2023
Общество, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2023
Путин предложил создать патриотический центр на Дальнем Востоке
Путин предложил подумать над созданием патриотического центра на Дальнем Востоке