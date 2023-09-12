https://ria.ru/20230912/tovarooborot-1895719212.html

Путин рассказал, насколько может вырасти товарооборот России и Китая

Путин рассказал, насколько может вырасти товарооборот России и Китая - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал, насколько может вырасти товарооборот России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов уже в 2023 году, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:39

2023-09-12T06:39

2023-09-12T09:16

россия

китай

в мире

владимир путин

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов уже в 2023 году, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях Восточного экономического форума."Каждый год мы прибавляем почти одну треть товарооборота. И в этом году за первые семь месяцев текущего года товарооборот тоже прибавил примерно столько же, даже больше — 24 процента — уже 120 миллиардов. И поставленная нами с председателем Си Цзиньпином задача выйти на 200 миллиардов долларов оборота может быть достигнута в ближайшее время, уже в этом году", — отметил Путин.Он выразил уверенность, что отношения России и Китая продолжат развиваться в набранном темпе.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html

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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023