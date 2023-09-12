США провели вторую операцию по кибербезопасности в Литве с 2022 года
США провели вторую операцию по кибербезопасности в Литве с начала СВО
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Киберкомандование США (CYBERCOM) провело "оборонительную операцию" в Литве, которая стала второй подобной операцией с начала конфликта на Украине, сообщило Newsweek со ссылкой на заявление ведомства.
"Такое развертывание, которое стало вторым начиная с мая 2022 года... было проведено операторами, прикрепленными к Национальным кибернетической группе (CNMF) (США - ред.), вместе с коллегами из Отдела информационных технологий министерства внутренних дел Литвы", - цитирует газета заявление киберкомандования США.
Как отмечает Newsweek, во время операции, которая длилась месяц, команды анализировали сети, определяли наличие вредоносной активности, выявляя слабости противника.
"Оборонительные операции проводятся потому, что противники регулярно проводят операции против своих соседей... Мы действуем вместе в киберпространстве, чтобы... обмениваться информацией об угрозах, что помогает укрепить... безопасность сетей, от которых зависят США и наш союзник", - рассказал изданию представитель Национальным кибернетической группы (CNMF).
В марте киберкомандование США сообщило, что американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы страны.
Оно также отметило, что специалисты CNMF привлекались к работе 44 раза в 22 странах и проводили поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.