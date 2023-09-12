https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895793039.html

Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине - РИА Новости, 12.09.2023

Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:54

2023-09-12T11:54

2023-09-12T11:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

в мире

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. "Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владимир путин, украина, в мире, вэф-2023