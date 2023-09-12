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Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895793039.html
Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине
Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине - РИА Новости, 12.09.2023
Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:54
2023-09-12T11:54
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
в мире
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. "Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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владимир путин, украина, в мире, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, В мире, ВЭФ-2023
Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине

Путин: РФ не может прекратить военные действия, пока Украина в контрнаступлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении.
"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаВ миреВЭФ-2023
 
 
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