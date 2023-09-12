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Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895708376.html
Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ
Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ - РИА Новости, 12.09.2023
Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ
Украинские диверсионно-разведывательные группы практически всегда уничтожаются или захватываются в плен российскими силами, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:39
2023-09-12T03:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы практически всегда уничтожаются или захватываются в плен российскими силами, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о диверсионно-разведывательных группах противника, то их достаточно много, они присутствуют на всей линии боевого соприкосновения. Их много, попытки проникновения на нашу территорию достаточно частые, частая история. И практически всегда они либо уничтожаются, либо захватываются в плен", - сказал он, отвечая на вопрос об активности украинских диверсантов. Он напомнил, что недавно российской авиацией были уничтожены несколько разведгрупп противника, которые на резиновых лодках пытались двигаться в сторону Крыма. "Если говорить о разведывательных группах противника, (они) достаточно профессиональны, но в условиях как раз именно активной обороны им достаточно сложно пересекать линию фронта. Поэтому они чаще всего гибнут при пересечении", - отметил Гагин.
https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html
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донецкая народная республика, ян гагин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Безопасность
Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ

Гагин: украинские ДРГ практически всегда уничтожают или захватывают в плен

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы практически всегда уничтожаются или захватываются в плен российскими силами, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"Если говорить о диверсионно-разведывательных группах противника, то их достаточно много, они присутствуют на всей линии боевого соприкосновения. Их много, попытки проникновения на нашу территорию достаточно частые, частая история. И практически всегда они либо уничтожаются, либо захватываются в плен", - сказал он, отвечая на вопрос об активности украинских диверсантов.
Он напомнил, что недавно российской авиацией были уничтожены несколько разведгрупп противника, которые на резиновых лодках пытались двигаться в сторону Крыма.
"Если говорить о разведывательных группах противника, (они) достаточно профессиональны, но в условиях как раз именно активной обороны им достаточно сложно пересекать линию фронта. Поэтому они чаще всего гибнут при пересечении", - отметил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинБезопасность
 
 
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