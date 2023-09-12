https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html

В ООН заявили, что санкции против Сирии ударили только по ее населению

В ООН заявили, что санкции против Сирии ударили только по ее населению - РИА Новости, 12.09.2023

В ООН заявили, что санкции против Сирии ударили только по ее населению

Западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны, заявил на брифинге в Женеве член Независимой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:26

2023-09-12T15:26

2023-09-12T15:40

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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны, заявил на брифинге в Женеве член Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Ханни Мегалли."Именно правительства (стран Запада - ред.) должны оценить последствия санкций для населения Сирии, потому что элиты хорошо защищены. В этом заключается проблема санкций, введенных в странах Юга. И элита в этих странах не затронута никакими санкциями. Экономические санкции затронули большинство населения, особенно бедных. Это настолько установлено, что нам не нужно проводить расследование, чтобы подтвердить это", - сказал он.В представленном в ООН докладе сирийской комиссии по расследованию нарушений прав человека в САР говорилось, что Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться.В конце февраля Евросоюз и США отменили необходимость для гуманитарных организаций запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Эти исключения продлили до 11 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865168747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, оон, в мире