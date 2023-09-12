https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН - РИА Новости, 12.09.2023
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:30
2023-09-12T05:30
2023-09-12T05:33
в мире
россия
оон
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_0:125:2822:1712_1920x0_80_0_0_0781e35463c0dee736e59022e06ac002.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН против Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процессы, связанные с работой в ООН, в Совете Безопасности, также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи, опять же, соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос про санкции Совбеза ООН против КНДР.
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_1e844ff96dcc5c3d6b7ea800e6f52a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, ООН, КНДР (Северная Корея)
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН против Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процессы, связанные с работой в ООН, в Совете Безопасности, также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи, опять же, соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос про санкции Совбеза ООН против КНДР.
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке