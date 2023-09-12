https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html

Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН

Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН - РИА Новости, 12.09.2023

Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН

Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:30

2023-09-12T05:30

2023-09-12T05:33

в мире

россия

оон

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН против Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процессы, связанные с работой в ООН, в Совете Безопасности, также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи, опять же, соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос про санкции Совбеза ООН против КНДР.

https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, оон, кндр (северная корея)