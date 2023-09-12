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Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН - РИА Новости, 12.09.2023
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05:30 12.09.2023 (обновлено: 05:33 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН - РИА Новости, 12.09.2023
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:30
2023-09-12T05:33
в мире
россия
оон
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН против Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процессы, связанные с работой в ООН, в Совете Безопасности, также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи, опять же, соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос про санкции Совбеза ООН против КНДР.
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в мире, россия, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, ООН, КНДР (Северная Корея)
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН

Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия координирует с КНДР процессы, связанные с работой в Совете Безопасности ООН, при необходимости готова продолжить обсуждение и на тему санкций СБ ООН против Пхеньяна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процессы, связанные с работой в ООН, в Совете Безопасности, также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи, опять же, соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос про санкции Совбеза ООН против КНДР.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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05:03
 
В миреРоссияООНКНДР (Северная Корея)
 
 
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