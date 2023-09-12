Рейтинг@Mail.ru
ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 12.09.2023 (обновлено: 16:01 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895855994.html
ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ
ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ
Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:19
2023-09-12T16:01
евросоюз
в мире
россия
украина
александр шульгин
ozon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники."Европейский союз не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта России на Украине, когда нынешние меры истекут на этой неделе", — говорится в материале.На минувшей неделе суд ЕС постановил аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный лист Евросоюза, при этом он останется под действием ограничительных мер до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения. В июне Европейский союз ввел 11-й пакет санкций против России. Персональные ограничения теперь затрагивают почти 1800 физических лиц и организаций. Они предполагают замораживание их активов в странах — членах сообщества, а гражданам и компаниям в ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто попал под санкции. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, согласно которому они не могут въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. Суд в Люксембурге 6 сентября отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры из-за событий на Украине и в Белоруссии.
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html
https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, россия, украина, александр шульгин, ozon
Евросоюз, В мире, Россия, Украина, Александр Шульгин, Ozon
ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ

Reuters: ЕС снимет санкции с бизнесменов Шульгина, Березкина и Ахмедова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
"Европейский союз не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта России на Украине, когда нынешние меры истекут на этой неделе", — говорится в материале.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику
13:20
На минувшей неделе суд ЕС постановил аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный лист Евросоюза, при этом он останется под действием ограничительных мер до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
В июне Европейский союз ввел 11-й пакет санкций против России. Персональные ограничения теперь затрагивают почти 1800 физических лиц и организаций. Они предполагают замораживание их активов в странах — членах сообщества, а гражданам и компаниям в ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто попал под санкции. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, согласно которому они не могут въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Суд в Люксембурге 6 сентября отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры из-за событий на Украине и в Белоруссии.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин
9 сентября, 09:46
 
ЕвросоюзВ миреРоссияУкраинаАлександр ШульгинOzon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала