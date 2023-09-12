https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895855994.html

ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ

ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023

ЕС исключит из санкций бизнесменов Шульгина и Ахмедова, пишут СМИ

Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:19

2023-09-12T15:19

2023-09-12T16:01

евросоюз

в мире

россия

украина

александр шульгин

ozon

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники."Европейский союз не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта России на Украине, когда нынешние меры истекут на этой неделе", — говорится в материале.На минувшей неделе суд ЕС постановил аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный лист Евросоюза, при этом он останется под действием ограничительных мер до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения. В июне Европейский союз ввел 11-й пакет санкций против России. Персональные ограничения теперь затрагивают почти 1800 физических лиц и организаций. Они предполагают замораживание их активов в странах — членах сообщества, а гражданам и компаниям в ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто попал под санкции. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, согласно которому они не могут въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. Суд в Люксембурге 6 сентября отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры из-за событий на Украине и в Белоруссии.

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, в мире, россия, украина, александр шульгин, ozon