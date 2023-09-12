https://ria.ru/20230912/samolet-1895967307.html

В Волгоградской области Су-24 потерпел крушение во время учебного полета

В Волгоградской области Су-24 потерпел крушение во время учебного полета - РИА Новости, 12.09.2023

В Волгоградской области Су-24 потерпел крушение во время учебного полета

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, он упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:18

2023-09-12T21:18

2023-09-12T21:51

происшествия

волгоградская область

россия

су-24

безопасность

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, он упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны России."При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности", — говорится в заявлении.Как уточнили в администрации Калачевского района, жертв и разрушений на земле нет.К месту происшествия направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

https://ria.ru/20210827/bombardirovschik-1747577028.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, су-24, безопасность