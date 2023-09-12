https://ria.ru/20230912/samolet-1895736495.html

Губернатор Омской области назвал экипаж самолета, севшего в поле, героями

Губернатор Омской области назвал экипаж самолета, севшего в поле, героями - РИА Новости, 12.09.2023

Губернатор Омской области назвал экипаж самолета, севшего в поле, героями

Глава Омской области Виталий Хоценко назвал героями пилотов самолета Сочи-Омск "Уральских Авиалиний", экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:59

2023-09-12T08:59

2023-09-12T12:15

омская область

происшествия

уральские авиалинии

виталий хоценко

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал героями пилотов самолета Сочи-Омск "Уральских Авиалиний", экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа."Абсолютно точно пилоты экипажа - настоящие герои! Смогли посадить самолет прямо в поле! Что касается предпринимаемых мер, то я созвонился с главой Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым, спросил, какая нужна помощь, потому что в самолете летели не только омичи, но и пассажиры из разных регионов. Мы договорились, что сегодня, сейчас размещают всех людей в пунктах временного размещения, кормят, и определяемся, как им будет удобно ехать домой - либо это будет автобус, либо железная дорога. Мы подготовили шесть автобусов своих на всякий случай, водители в настоящий момент ожидают решения: либо Новосибирская область доставит наших людей, либо мы сделаем это сами. Кроме того, мы окажем остальную необходимую помощь", - сказал Виталий Хоценко.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Развернуты пункты временного размещения.Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, происшествия, уральские авиалинии, виталий хоценко, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области