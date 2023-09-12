Губернатор Омской области назвал экипаж самолета, севшего в поле, героями
Омский губернатор Хоценко назвал героями экипаж самолета, севшего в поле
© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал героями пилотов самолета Сочи-Омск "Уральских Авиалиний", экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа.
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"Абсолютно точно пилоты экипажа - настоящие герои! Смогли посадить самолет прямо в поле! Что касается предпринимаемых мер, то я созвонился с главой Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым, спросил, какая нужна помощь, потому что в самолете летели не только омичи, но и пассажиры из разных регионов. Мы договорились, что сегодня, сейчас размещают всех людей в пунктах временного размещения, кормят, и определяемся, как им будет удобно ехать домой - либо это будет автобус, либо железная дорога. Мы подготовили шесть автобусов своих на всякий случай, водители в настоящий момент ожидают решения: либо Новосибирская область доставит наших людей, либо мы сделаем это сами. Кроме того, мы окажем остальную необходимую помощь", - сказал Виталий Хоценко.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Развернуты пункты временного размещения.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку случившегося.