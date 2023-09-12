https://ria.ru/20230912/samolet-1895728372.html

К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета

К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета - РИА Новости, 12.09.2023

К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета

Один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления после экстренной посадки самолета в поле в Новосибирской области, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:06

2023-09-12T08:06

2023-09-12T12:16

новосибирская область

происшествия

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления после экстренной посадки самолета в поле в Новосибирской области, сообщает пресс-служба минздрава региона."По данным медиков, на месте (аварийной посадки самолета в Новосибирской области - ред.) помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил. Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года", - говорится в сообщении.Уточняется, что медики Убинской районной больницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать всю необходимую помощь, если потребуется.Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь."Три бригады скорой помощи ЦРБ выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии", - добавили в минздраве.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895727055.html

новосибирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирская область, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области