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К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета - РИА Новости, 12.09.2023
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08:06 12.09.2023 (обновлено: 12:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895728372.html
К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета
К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета - РИА Новости, 12.09.2023
К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета
Один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления после экстренной посадки самолета в поле в Новосибирской области, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:06
2023-09-12T12:16
новосибирская область
происшествия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления после экстренной посадки самолета в поле в Новосибирской области, сообщает пресс-служба минздрава региона."По данным медиков, на месте (аварийной посадки самолета в Новосибирской области - ред.) помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил. Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года", - говорится в сообщении.Уточняется, что медики Убинской районной больницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать всю необходимую помощь, если потребуется.Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь."Три бригады скорой помощи ЦРБ выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии", - добавили в минздраве.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895727055.html
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новосибирская область, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Происшествия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
К врачам обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета

Минздрав: один человек из экстренно севшего в поле самолета обратился к врачам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления после экстренной посадки самолета в поле в Новосибирской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"По данным медиков, на месте (аварийной посадки самолета в Новосибирской области - ред.) помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил. Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики Убинской районной больницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать всю необходимую помощь, если потребуется.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь.
"Три бригады скорой помощи ЦРБ выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии", - добавили в минздраве.
Трап самолета в международном аэропорту Омск Центральный - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск
07:59
 
Новосибирская областьПроисшествияАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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