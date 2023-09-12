https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707409.html

РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год

РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год - РИА Новости, 12.09.2023

РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год

РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:19

2023-09-12T03:19

2023-09-12T03:19

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

ржд

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603255569_0:97:2951:1757_1920x0_80_0_0_78726274a5dadd3031d564a63a3590a7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило. Весной Шило в интервью корпоративному телевидению говорил, что в 2023 году РЖД ожидают погрузку не ниже показателей предыдущего года. Погрузка по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн. "План на сентябрь – плюс 0,1% к уровню прошлого года. План по году мы тоже пока не меняем – плюс 0,8% - это та цифра, к которой будем стремиться по итогам 2023 года", - сказал Шило на вопрос о прогнозе погрузки на сентябрь и весь 2023 год во вторник в кулуарах ВЭФ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 825,9 миллиона тонн, в том числе в августе - на 0,1% - до 103,7 миллиона тонн, сообщала компания. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/perevozki-1895462382.html

https://ria.ru/20230911/investprogramma-1895439429.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф-2023