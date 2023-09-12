https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707409.html
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год - РИА Новости, 12.09.2023
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:19
2023-09-12T03:19
2023-09-12T03:19
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
ржд
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило. Весной Шило в интервью корпоративному телевидению говорил, что в 2023 году РЖД ожидают погрузку не ниже показателей предыдущего года. Погрузка по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн. "План на сентябрь – плюс 0,1% к уровню прошлого года. План по году мы тоже пока не меняем – плюс 0,8% - это та цифра, к которой будем стремиться по итогам 2023 года", - сказал Шило на вопрос о прогнозе погрузки на сентябрь и весь 2023 год во вторник в кулуарах ВЭФ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 825,9 миллиона тонн, в том числе в августе - на 0,1% - до 103,7 миллиона тонн, сообщала компания. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/perevozki-1895462382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, РЖД, ВЭФ-2023
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год до 0,8%, в сентябре ожидают рост на 0,1%, следует из слов замгендиректора компании Алексея Шило.
Весной Шило в интервью корпоративному телевидению говорил, что в 2023 году РЖД ожидают погрузку не ниже показателей предыдущего года. Погрузка по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн.
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"План на сентябрь – плюс 0,1% к уровню прошлого года. План по году мы тоже пока не меняем – плюс 0,8% - это та цифра, к которой будем стремиться по итогам 2023 года", - сказал Шило на вопрос о прогнозе погрузки на сентябрь и весь 2023 год во вторник в кулуарах ВЭФ.
Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 825,9 миллиона тонн, в том числе в августе - на 0,1% - до 103,7 миллиона тонн, сообщала компания.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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