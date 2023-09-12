https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html

Рязанская область активно участвует в формировании отрасли БПЛА

Рязанская область активно участвует в формировании отрасли БПЛА - РИА Новости, 12.09.2023

Рязанская область активно участвует в формировании отрасли БПЛА

Рязанская область активно участвует в формировании отрасли беспилотных авиационных систем, создающийся в регионе научно-производственный центр будет... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:01

2023-09-12T18:01

2023-09-12T18:01

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_0:278:2770:1836_1920x0_80_0_0_f5ab4fd62497ddc35363a94c0084292b.jpg

РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Рязанская область активно участвует в формировании отрасли беспилотных авиационных систем, создающийся в регионе научно-производственный центр будет специализироваться на двух направлениях: средства производства и сервоприводы для беспилотников, сообщил губернатор Павел Малков. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, Малков принял участие в стратегической сессии по развитию беспилотных авиационных систем, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В мае этого года принята Стратегия развития беспилотной авиации и утвержден соответствующий национальный проект. Рязанская область в числе 11 пилотных регионов страны, включившихся в его реализацию. В рамках развития сферы беспилотной авиации будет создана инфраструктура для обеспечения полетов, появится сеть научно-производственных центров, которая объединит разрозненные предприятия в эффективную кооперацию, выстроит работу по апробированию и практической реализации передовых решений. Один из таких НПЦ создается в Рязанской области, уточняется в сообщении. "Рязанская область активно участвует в формировании отрасли беспилотных авиационных систем. Создаем научно-производственный центр беспилотников "Протос" на базе аэродрома Протасово. Планируется, что НПЦ будет специализироваться на двух направлениях: средства производства и сервоприводы для беспилотников. Также на базе центра будут формироваться комплексные проекты: от запроса и проектирования до производства и вывода на рынок", - цитирует Малкова его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что центр будет работать с опорой на инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", больше половины резидентов которого уже разрабатывают проекты, связанные с беспилотниками: средства производства и комплектующие. Развитие новой отрасли область будет вести совместно с другими регионами.

https://ria.ru/20230616/malkov-1878739442.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, россия, павел малков