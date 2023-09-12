https://ria.ru/20230912/putin-1895720023.html

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 12.09.2023

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином передал привет председателю КНР Си Цзиньпину, отметив сложившиеся... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:55

2023-09-12T06:55

2023-09-12T08:52

в мире

владимир путин

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

россия

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином передал привет председателю КНР Си Цзиньпину, отметив сложившиеся дружеские отношения с лидером Китая - личные и деловые. Встреча прошла на полях Восточного экономического форума. "Я очень рад вас видеть и приветствовать в России во Владивостоке. Китай традиционно принимает участие в работе этого форума на протяжении многих лет. Я имел здесь удовольствие принимать здесь председателя Китайской Народной Республики, который выступал здесь", - сказал российский лидер. "Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР, с которым у нас сложились дружеские отношения – и деловые, и личные. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230904/putin-1894122382.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир путин, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, россия, китай