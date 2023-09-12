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Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
18:16 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895927877.html
Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря
Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 12.09.2023
Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря
В РСТ рассказали, сколько путевок продали в этом году туроператоры в детские лагеря, сообщает РСТ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:16
2023-09-12T18:16
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В РСТ рассказали, сколько путевок продали в этом году туроператоры в детские лагеря, сообщает РСТ."Лето оказалось сложным для всех участников рынка. Продажи путевок в детские лагеря снизились на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказала руководитель комиссии РСТ Татьяна Иванова.Она отметила, что сокращение продаж произошло из-за подорожания продукта на 15-20 процентов, геополитических событий, увеличения транспортных расходов, снижения платежеспособности граждан, а также уменьшения программ субсидирования путевок и детского кэшбэка.По мнению эксперта, повлияли и погодные факторы: ливни и штормы в Краснодарском крае привели к закрытию пляжей. В некоторых лагерях детям не разрешали купаться, и это продолжалось от двух дней до двух недель. В Туапсинском районе четыре лагеря остались без воды на несколько дней — привозили бутилированную.Иванова рассказала, что некоторым родителям стало слишком дорого отправлять детей в лагеря на море, особенно из Западной Сибири и Урала."Активно шли продажи путевок и раннее бронирование лишь в тех регионах, где были сохранены меры поддержки. Это Алтай, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород. Примерно треть субъектов федерации такую поддержку не оказывали, и здесь детские лагеря летом оказались не заполнены. Это, прежде всего, Марий Эл, Бурятия, Москва и Московская область", — уточнила эксперт.Она сообщила, что параллельно уменьшению доли отдыха, организованного туроператорами, выросло число нелегальных лагерей, предлагающих более дешевые путевки, но не соответствующих требованиям к детским оздоровительным учреждениям."Детей размещают, в том числе, в городских отелях, что является грубым нарушением. Последствия не заставили себя ждать. Самые громкие примеры — "Колибри" в Турции, "Солнечный остров" в Сочи, "Лесная сказка" в Новосибирской области", — перечислила эксперт.
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новости - туризм, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Туризм
Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря

РСТ: туроператоры в этом году продали на треть меньше путевок в детские лагеря

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкУтренняя зарядка на берегу моря во Всероссийском детском центре "Орленок"
Утренняя зарядка на берегу моря во Всероссийском детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В РСТ рассказали, сколько путевок продали в этом году туроператоры в детские лагеря, сообщает РСТ.
"Лето оказалось сложным для всех участников рынка. Продажи путевок в детские лагеря снизились на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказала руководитель комиссии РСТ Татьяна Иванова.
Она отметила, что сокращение продаж произошло из-за подорожания продукта на 15-20 процентов, геополитических событий, увеличения транспортных расходов, снижения платежеспособности граждан, а также уменьшения программ субсидирования путевок и детского кэшбэка.
По мнению эксперта, повлияли и погодные факторы: ливни и штормы в Краснодарском крае привели к закрытию пляжей. В некоторых лагерях детям не разрешали купаться, и это продолжалось от двух дней до двух недель. В Туапсинском районе четыре лагеря остались без воды на несколько дней — привозили бутилированную.
Иванова рассказала, что некоторым родителям стало слишком дорого отправлять детей в лагеря на море, особенно из Западной Сибири и Урала.
"Активно шли продажи путевок и раннее бронирование лишь в тех регионах, где были сохранены меры поддержки. Это Алтай, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород. Примерно треть субъектов федерации такую поддержку не оказывали, и здесь детские лагеря летом оказались не заполнены. Это, прежде всего, Марий Эл, Бурятия, Москва и Московская область", — уточнила эксперт.
Она сообщила, что параллельно уменьшению доли отдыха, организованного туроператорами, выросло число нелегальных лагерей, предлагающих более дешевые путевки, но не соответствующих требованиям к детским оздоровительным учреждениям.
"Детей размещают, в том числе, в городских отелях, что является грубым нарушением. Последствия не заставили себя ждать. Самые громкие примеры — "Колибри" в Турции, "Солнечный остров" в Сочи, "Лесная сказка" в Новосибирской области", — перечислила эксперт.
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