Туроператоры оценили спрос на путевки в детские лагеря
РСТ: туроператоры в этом году продали на треть меньше путевок в детские лагеря
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкУтренняя зарядка на берегу моря во Всероссийском детском центре "Орленок"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В РСТ рассказали, сколько путевок продали в этом году туроператоры в детские лагеря, сообщает РСТ.
"Лето оказалось сложным для всех участников рынка. Продажи путевок в детские лагеря снизились на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказала руководитель комиссии РСТ Татьяна Иванова.
Она отметила, что сокращение продаж произошло из-за подорожания продукта на 15-20 процентов, геополитических событий, увеличения транспортных расходов, снижения платежеспособности граждан, а также уменьшения программ субсидирования путевок и детского кэшбэка.
По мнению эксперта, повлияли и погодные факторы: ливни и штормы в Краснодарском крае привели к закрытию пляжей. В некоторых лагерях детям не разрешали купаться, и это продолжалось от двух дней до двух недель. В Туапсинском районе четыре лагеря остались без воды на несколько дней — привозили бутилированную.
Иванова рассказала, что некоторым родителям стало слишком дорого отправлять детей в лагеря на море, особенно из Западной Сибири и Урала.
"Активно шли продажи путевок и раннее бронирование лишь в тех регионах, где были сохранены меры поддержки. Это Алтай, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород. Примерно треть субъектов федерации такую поддержку не оказывали, и здесь детские лагеря летом оказались не заполнены. Это, прежде всего, Марий Эл, Бурятия, Москва и Московская область", — уточнила эксперт.
Она сообщила, что параллельно уменьшению доли отдыха, организованного туроператорами, выросло число нелегальных лагерей, предлагающих более дешевые путевки, но не соответствующих требованиям к детским оздоровительным учреждениям.