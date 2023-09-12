https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895574831.html

Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов

Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов - РИА Новости, 12.09.2023

Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов

Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у самостоятельных туристов, которые они посещали летом, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:11

2023-09-12T02:11

2023-09-12T02:11

туризм

туризм

новости - туризм

египет

оаэ

турция

туристы

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879154907_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33ce8af07fbd10047fb0bcbc06148b57.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у самостоятельных туристов, которые они посещали летом, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data МТС изучили турпоток путешественников из РФ за границу в период с июня по август 2023 года и сравнили данные с показателями прошлого года. При анализе не учитывались поездки длительностью более 31 дня и менее двух дней (чтобы исключить транзитные визиты).Эксперты выяснили, что за год число таких путешествий выросло на 20 процентов. Больше половины (53 процента) туристов посетили страны дальнего зарубежья, число поездок туда выросло на треть.Отчасти это связано с появлением в течение года прямых рейсов на пляжные направления, такие как Таиланд. Другая причина — продолжающийся рост интереса к Египту и ОАЭ, объяснили аналитики. Так, число поездок в Таиланд за год выросло в десять раз, в 2,6 раза стал популярнее Египет, на 70 процентов — ОАЭ. В восемь раз чаще россияне выезжали летом в Китай, при этом речь идет скорее о деловых визитах.Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция. По числу туристов она опередила страны СНГ, Абхазию и Грузию. Число поездок в Турцию за год выросло на 16 процентов. Это направление сформировало половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья.Доля Турции в структуре выездных поездок — 26 процентов. В два раза меньше привлекла Абхазия. В Белоруссии побывал каждый десятый российский путешественник. Далее в списке – Казахстан и Грузия, доля которых — более пяти процентов. В десятку самых востребованных у самостоятельных туристов направлений вошли также Армения, Египет, ОАЭ, Китай и Узбекистан.

https://ria.ru/20230906/erevan-1894247815.html

египет

оаэ

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, оаэ, турция, туристы, куда можно лететь