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Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
02:11 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895574831.html
Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов
Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов - РИА Новости, 12.09.2023
Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов
Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у самостоятельных туристов, которые они посещали летом, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:11
2023-09-12T02:11
туризм
туризм
новости - туризм
египет
оаэ
турция
туристы
куда можно лететь
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у самостоятельных туристов, которые они посещали летом, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data МТС изучили турпоток путешественников из РФ за границу в период с июня по август 2023 года и сравнили данные с показателями прошлого года. При анализе не учитывались поездки длительностью более 31 дня и менее двух дней (чтобы исключить транзитные визиты).Эксперты выяснили, что за год число таких путешествий выросло на 20 процентов. Больше половины (53 процента) туристов посетили страны дальнего зарубежья, число поездок туда выросло на треть.Отчасти это связано с появлением в течение года прямых рейсов на пляжные направления, такие как Таиланд. Другая причина — продолжающийся рост интереса к Египту и ОАЭ, объяснили аналитики. Так, число поездок в Таиланд за год выросло в десять раз, в 2,6 раза стал популярнее Египет, на 70 процентов — ОАЭ. В восемь раз чаще россияне выезжали летом в Китай, при этом речь идет скорее о деловых визитах.Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция. По числу туристов она опередила страны СНГ, Абхазию и Грузию. Число поездок в Турцию за год выросло на 16 процентов. Это направление сформировало половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья.Доля Турции в структуре выездных поездок — 26 процентов. В два раза меньше привлекла Абхазия. В Белоруссии побывал каждый десятый российский путешественник. Далее в списке – Казахстан и Грузия, доля которых — более пяти процентов. В десятку самых востребованных у самостоятельных туристов направлений вошли также Армения, Египет, ОАЭ, Китай и Узбекистан.
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египет
оаэ
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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60
туризм, новости - туризм, египет, оаэ, турция, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, ОАЭ, Турция, туристы, куда можно лететь
Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов

МТС Travel: Турция — самое популярное место отдыха у самостоятельных туристов

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж отеля Lujo
Бодрум. Пляж отеля Lujo - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у самостоятельных туристов, которые они посещали летом, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data МТС изучили турпоток путешественников из РФ за границу в период с июня по август 2023 года и сравнили данные с показателями прошлого года. При анализе не учитывались поездки длительностью более 31 дня и менее двух дней (чтобы исключить транзитные визиты).
Эксперты выяснили, что за год число таких путешествий выросло на 20 процентов. Больше половины (53 процента) туристов посетили страны дальнего зарубежья, число поездок туда выросло на треть.
Отчасти это связано с появлением в течение года прямых рейсов на пляжные направления, такие как Таиланд. Другая причина — продолжающийся рост интереса к Египту и ОАЭ, объяснили аналитики. Так, число поездок в Таиланд за год выросло в десять раз, в 2,6 раза стал популярнее Египет, на 70 процентов — ОАЭ. В восемь раз чаще россияне выезжали летом в Китай, при этом речь идет скорее о деловых визитах.
Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция. По числу туристов она опередила страны СНГ, Абхазию и Грузию. Число поездок в Турцию за год выросло на 16 процентов. Это направление сформировало половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья.
Доля Турции в структуре выездных поездок — 26 процентов. В два раза меньше привлекла Абхазия. В Белоруссии побывал каждый десятый российский путешественник. Далее в списке – Казахстан и Грузия, доля которых — более пяти процентов. В десятку самых востребованных у самостоятельных туристов направлений вошли также Армения, Египет, ОАЭ, Китай и Узбекистан.
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