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МИД России прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 12.09.2023 (обновлено: 16:09 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/postavki-1895866725.html
МИД России прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет Украине
МИД России прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 12.09.2023
МИД России прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет Украине
Возможные поставки Киеву Вашингтоном дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам, заявила официальный РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:58
2023-09-12T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
нато
мария захарова
киев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возможные поставки Киеву Вашингтоном дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее издание Рейтер со ссылкой на четырех американских чиновников сообщило, что администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами."Если эти поставки продолжатся, это будет иметь влияние на эскалацию кризиса, все это будет вести к еще большим жертвам", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос журналиста, как Москва оценивает возможные поставки."Поставки вооружений являются не просто дестабилизирующим, а провоцирующим конфликт фактором. Поставки, которые осуществятся Европейским Союзом, нарушают огромное множество документов, которое сами же европейцы в свое время инициировали", - добавила она.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, мария захарова, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Мария Захарова, Киев, Дмитрий Песков
МИД России прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет Украине

Захарова: возможные поставки США дальнобойных ракет Украине приведут к эскалации

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возможные поставки Киеву Вашингтоном дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Рейтер со ссылкой на четырех американских чиновников сообщило, что администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами.
"Если эти поставки продолжатся, это будет иметь влияние на эскалацию кризиса, все это будет вести к еще большим жертвам", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос журналиста, как Москва оценивает возможные поставки.
"Поставки вооружений являются не просто дестабилизирующим, а провоцирующим конфликт фактором. Поставки, которые осуществятся Европейским Союзом, нарушают огромное множество документов, которое сами же европейцы в свое время инициировали", - добавила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровНАТОМария ЗахароваКиевДмитрий Песков
 
 
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