https://ria.ru/20230912/poezd-1895849346.html

На Ямале воссоздадут историю знаменитого ремонтного поезда времен ВОВ

На Ямале воссоздадут историю знаменитого ремонтного поезда времен ВОВ - РИА Новости, 12.09.2023

На Ямале воссоздадут историю знаменитого ремонтного поезда времен ВОВ

Архивисты Ямала воссоздадут историю знаменитого Головного ремонтно-восстановительного поезда №36 (ГОРЕМ-36), прошедшего всю Великую Отечественную войну следом... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:53

2023-09-12T14:53

2023-09-12T14:55

ямал

общество

волонтеры победы

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Архивисты Ямала воссоздадут историю знаменитого Головного ремонтно-восстановительного поезда №36 (ГОРЕМ-36), прошедшего всю Великую Отечественную войну следом за Красной армией, закончившего свой боевой путь в Кенигсберге, а затем в мирное время участвовал в прокладке арктической магистрали на Ямале. Об этом было рассказано на презентации проекта в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ в Санкт-Петербурге. "Эта презентация является лишь началом большого проекта по сохранению памяти о работниках ГОРЕМ-36. Мы планируем продолжать работу над этим проектом и привлекать к нему все больше людей. Наша цель – не только сохранить историю, но и передать ее будущим поколениям", - отметил глава представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге Александр Палагин. Проект "ГОРЕМ-36: война и мир" выполняется инициативе Службы по делам архивов ЯНАО. Он начался в 2021 году, в год 80-летия со дня формирования краснознамённого состава поезда. "Биография" поезда началась в июле 1941 года с Тамбова в составе спецформирований Калининского фронта, которые обеспечивали восстановление объектов железнодорожных веток, транспорта и линий связи, и завершилась в 1991 году в Пуровском районе Ямала. ГОРЕМ-36 прошел боевыми дорогами через Смоленск и Полоцк, Ржев и Шяуляй до реки Неман. Окончил войну вблизи Кенигсберга и в конце 1970-х годов передислоцировался на Ямал, где участвовал в прокладке арктической магистрали. Сохранить историческую памятьВ сборе и обработке информации, экспертных оценках и заключениях о роли и важности подобных вспомогательных подразделений в годы Великой Отечественной войны участвует Центральный музей железнодорожного транспорта РФ. Работа по выявлению документов в федеральных архивах помогла найти фотоизображения и отчеты по восстановлению железнодорожных путей, мостов, станций и инфраструктуры работниками ГОРЕМ-36. Ямальскими "Волонтерами Победы" создана база данных с именами работников ГОРЕМа-36 из списков личного состава поезда. Сегодня эту работу ведут учащиеся Заполярной средней общеобразовательной школы в Надымском районе. В электронную таблицу удалось внести данные о почти 900 персоналиях из списков личного состава за 1941-1942 годы, выявить дополнительную информацию о почти 300 работниках поезда. Найдены фотоизображения 28 путейцев. Для сравнения, в 2021 году юные исследователи располагали лишь одной фотографией руководителя поезда Николая Метревели. Узнать дальнейшую судьбу работников эшелона - одна из поставленных волонтёрами задач. Работа продолжается, устанавливаются имена родственников, к поиску подключаются добровольцы регионов России. "Сегодня "ГОРЕМ-36" – межрегиональный проект, в который включились архивисты, историки, депутаты, краеведы, журналисты, общественники, "Волонтеры Победы". Уверена, что благодаря совместной работе история легендарного поезда займет достойное место в летописи Ямала и страны. Тема сохранения исторической памяти для будущих поколений не теряет своей актуальности и значимости", – отметила координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" в Ямало-Ненецком автономном округе, заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь.

https://ria.ru/20230622/kniga-1879877585.html

https://ria.ru/20230703/stalin-1881804674.html

https://ria.ru/20230419/voyna-1866337976.html

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ямал, общество, волонтеры победы