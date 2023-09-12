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Песков похвалил повестку ВЭФ

Песков похвалил повестку ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2023

Песков похвалил повестку ВЭФ

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной, многие лидеры дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии не могут каждый год приезжать во... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:45

2023-09-12T05:45

2023-09-12T05:45

юго-восточная азия

владивосток

россия

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной, многие лидеры дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии не могут каждый год приезжать во Владивосток, но это не влияет на содержательную часть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие лидеры здесь уже побывали, поэтому, конечно, трудно себе представить, что такие лидеры крупных дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии… они же не могут каждый год сюда приезжать. Поэтому многие здесь побывали ранее, кто-то планирует в последующих периодах. Кто-то был связан с весьма насыщенной повесткой дня. Вы знаете, что фактически в регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни, что, конечно же, совпадая с этим форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства. Вместе с тем, это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума. Напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной", - сказал Песков. Он отметил, что у Путина на пленарной сессии ВЭФ будет достаточно объемное выступление, посвященное Дальнему Востоку. Дискуссия после вступительной речи будет посвящена и другим темам. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

юго-восточная азия

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юго-восточная азия, владивосток, россия, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество