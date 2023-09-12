https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895934105.html
В Липецке открыли памятник Невскому с цитатой из песни артиста SHAMAN
В Липецке открыли памятник Невскому с цитатой из песни артиста SHAMAN - РИА Новости, 12.09.2023
В Липецке открыли памятник Невскому с цитатой из песни артиста SHAMAN
Памятник Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем", которую исполняет певец SHAMAN, открыли в Липецке, работу профинансировали местные предприниматели,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:18
2023-09-12T19:00
общество
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shaman (ярослав дронов)
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Памятник Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем", которую исполняет певец SHAMAN, открыли в Липецке, работу профинансировали местные предприниматели, сообщили РИА Новости в мэрии Липецка. "Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны", - рассказали в пресс-службе мэрии. Добавляется, что памятник установили по инициативе местных предприниматели, они же и профинансировали строительство. Но их идея не только в том, чтобы установить монумент, посвященный великим победам прошлого - они хотят увековечить и современные события. На памятнике размещена цитата "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца", взятая из песни, которую исполняет популярный певец SHAMAN. "И строчки из песни SHAMANa тоже выбраны неслучайно - герои России останутся в наших сердцах. Дело в том, что этот памятник посвящен не только героям прошлого, но и героям современности. Когда закончится специальная военная операция, табличка с датами будет прикреплена на этом памятнике, а сам монумент увековечит память героев, которые в эти минуты куют новую победу России", - подытожили в пресс-службе. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в прошлом году стал звездой в России, исполнив "Встанем" и "Я русский". Его песни в оказались в топе хит-парадов, клипы набирают миллионы просмотров, гастрольный график включает свыше 100 выступлений в различных регионах страны, включая города Донбасса.
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общество, россия, липецк, shaman (ярослав дронов) , донбасс, александр невский
Общество, Россия, Липецк, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Донбасс, Александр Невский
В Липецке открыли памятник Невскому с цитатой из песни артиста SHAMAN
В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни артиста SHAMAN
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Памятник Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем", которую исполняет певец SHAMAN, открыли в Липецке, работу профинансировали местные предприниматели, сообщили РИА Новости в мэрии Липецка.
"Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России
, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны", - рассказали в пресс-службе мэрии.
Добавляется, что памятник установили по инициативе местных предприниматели, они же и профинансировали строительство. Но их идея не только в том, чтобы установить монумент, посвященный великим победам прошлого - они хотят увековечить и современные события.
На памятнике размещена цитата "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца", взятая из песни, которую исполняет популярный певец SHAMAN.
"И строчки из песни SHAMANa тоже выбраны неслучайно - герои России останутся в наших сердцах. Дело в том, что этот памятник посвящен не только героям прошлого, но и героям современности. Когда закончится специальная военная операция, табличка с датами будет прикреплена на этом памятнике, а сам монумент увековечит память героев, которые в эти минуты куют новую победу России", - подытожили в пресс-службе.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в прошлом году стал звездой в России, исполнив "Встанем" и "Я русский". Его песни в оказались в топе хит-парадов, клипы набирают миллионы просмотров, гастрольный график включает свыше 100 выступлений в различных регионах страны, включая города Донбасса
.
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов