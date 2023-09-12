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В Запорожской области установят памятник "Журавли" - РИА Новости, 12.09.2023
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06:50 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895719716.html
В Запорожской области установят памятник "Журавли"
В Запорожской области установят памятник "Журавли" - РИА Новости, 12.09.2023
В Запорожской области установят памятник "Журавли"
В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:50
2023-09-12T06:50
запорожская область
россия
владимир рогов
расул гамзатов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "По нашей инициативе будет установлен памятник с рабочим названием "Журавли" в память о героизме наших защитников, павших на полях сражений. Этот памятник будет символизировать дружбу и единство народов России, их сплоченность в защите нашей Родины", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в основу идеи памятника ляжет одноименная песня "Журавли", автором стихов которой является уроженец Дагестана поэт Расул Гамзатов, а композитором - уроженец города Пологи Запорожской области Ян Френкель. Собеседник агентства рассказал, что установить памятник планируется в городе Пологи, над его созданием работает российский скульптур Салават Щербаков. "Песня "Журавли" объединяет всех нас, нашу память о героях, освободивших нашу землю от нацистской оккупации. Спустя 80 лет история повторяется. Та же земля освобождается от новой нацистской оккупации, причем в наших южнорусских степях опять горят немецкие танки с кошачьими названиями и крестами", - подчеркнул Рогов.
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запорожская область, россия, владимир рогов, расул гамзатов
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Расул Гамзатов
В Запорожской области установят памятник "Журавли"

Рогов: в Запорожской области установят памятник "Журавли"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЗапорожская область
Запорожская область - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"По нашей инициативе будет установлен памятник с рабочим названием "Журавли" в память о героизме наших защитников, павших на полях сражений. Этот памятник будет символизировать дружбу и единство народов России, их сплоченность в защите нашей Родины", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в основу идеи памятника ляжет одноименная песня "Журавли", автором стихов которой является уроженец Дагестана поэт Расул Гамзатов, а композитором - уроженец города Пологи Запорожской области Ян Френкель.
Собеседник агентства рассказал, что установить памятник планируется в городе Пологи, над его созданием работает российский скульптур Салават Щербаков.
"Песня "Журавли" объединяет всех нас, нашу память о героях, освободивших нашу землю от нацистской оккупации. Спустя 80 лет история повторяется. Та же земля освобождается от новой нацистской оккупации, причем в наших южнорусских степях опять горят немецкие танки с кошачьими названиями и крестами", - подчеркнул Рогов.
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Запорожская областьРоссияВладимир РоговРасул Гамзатов
 
 
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