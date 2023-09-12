https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895719716.html

В Запорожской области установят памятник "Журавли"

В Запорожской области установят памятник "Журавли" - РИА Новости, 12.09.2023

В Запорожской области установят памятник "Журавли"

В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:50

2023-09-12T06:50

2023-09-12T06:50

запорожская область

россия

владимир рогов

расул гамзатов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "По нашей инициативе будет установлен памятник с рабочим названием "Журавли" в память о героизме наших защитников, павших на полях сражений. Этот памятник будет символизировать дружбу и единство народов России, их сплоченность в защите нашей Родины", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в основу идеи памятника ляжет одноименная песня "Журавли", автором стихов которой является уроженец Дагестана поэт Расул Гамзатов, а композитором - уроженец города Пологи Запорожской области Ян Френкель. Собеседник агентства рассказал, что установить памятник планируется в городе Пологи, над его созданием работает российский скульптур Салават Щербаков. "Песня "Журавли" объединяет всех нас, нашу память о героях, освободивших нашу землю от нацистской оккупации. Спустя 80 лет история повторяется. Та же земля освобождается от новой нацистской оккупации, причем в наших южнорусских степях опять горят немецкие танки с кошачьими названиями и крестами", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html

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запорожская область, россия, владимир рогов, расул гамзатов