https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895719716.html
В Запорожской области установят памятник "Журавли"
В Запорожской области установят памятник "Журавли" - РИА Новости, 12.09.2023
В Запорожской области установят памятник "Журавли"
В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:50
2023-09-12T06:50
2023-09-12T06:50
запорожская область
россия
владимир рогов
расул гамзатов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891782517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258469a75a6efbac3b887af5713d0d66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Запорожской области в память о героизме павших на полях сражений военных установят памятник "Журавли", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "По нашей инициативе будет установлен памятник с рабочим названием "Журавли" в память о героизме наших защитников, павших на полях сражений. Этот памятник будет символизировать дружбу и единство народов России, их сплоченность в защите нашей Родины", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в основу идеи памятника ляжет одноименная песня "Журавли", автором стихов которой является уроженец Дагестана поэт Расул Гамзатов, а композитором - уроженец города Пологи Запорожской области Ян Френкель. Собеседник агентства рассказал, что установить памятник планируется в городе Пологи, над его созданием работает российский скульптур Салават Щербаков. "Песня "Журавли" объединяет всех нас, нашу память о героях, освободивших нашу землю от нацистской оккупации. Спустя 80 лет история повторяется. Та же земля освобождается от новой нацистской оккупации, причем в наших южнорусских степях опять горят немецкие танки с кошачьими названиями и крестами", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891782517_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6928c8f4ea2496578c7f91087c0365b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир рогов, расул гамзатов
Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Расул Гамзатов
В Запорожской области установят памятник "Журавли"
Рогов: в Запорожской области установят памятник "Журавли"