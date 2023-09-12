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Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895823086.html
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска по очереди обстреливают районы Донецка и Макеевку, за 35 минут в общей сложности выпущено 28 снарядов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:23
2023-09-12T13:23
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска по очереди обстреливают районы Донецка и Макеевку, за 35 минут в общей сложности выпущено 28 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район), выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за полчаса с 12.00 по Киевскому району Донецка выпущено 14 снарядов того же "натовского" калибра, по Червоногвардейскому району Макеевки – еще 11. Кроме того, в 12.30 подвергся обстрелу Ясиноватский район республики, по нему выпущено три снаряда указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 28 снарядов по Донецку и Макеевке

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска по очереди обстреливают районы Донецка и Макеевку, за 35 минут в общей сложности выпущено 28 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район), выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, за полчаса с 12.00 по Киевскому району Донецка выпущено 14 снарядов того же "натовского" калибра, по Червоногвардейскому району Макеевки – еще 11.
Кроме того, в 12.30 подвергся обстрелу Ясиноватский район республики, по нему выпущено три снаряда указанного калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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