https://ria.ru/20230912/obstrel-1895823086.html

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 12.09.2023

Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска по очереди обстреливают районы Донецка и Макеевку, за 35 минут в общей сложности выпущено 28 снарядов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:23

2023-09-12T13:23

2023-09-12T13:23

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска по очереди обстреливают районы Донецка и Макеевку, за 35 минут в общей сложности выпущено 28 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район), выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за полчаса с 12.00 по Киевскому району Донецка выпущено 14 снарядов того же "натовского" калибра, по Червоногвардейскому району Макеевки – еще 11. Кроме того, в 12.30 подвергся обстрелу Ясиноватский район республики, по нему выпущено три снаряда указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия