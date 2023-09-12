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В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме - РИА Новости, 12.09.2023
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17:53 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/obrushenie-1895923051.html
В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме
В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме - РИА Новости, 12.09.2023
В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме
Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:53
2023-09-12T17:53
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "Сегодня, 12.09.2023, около 20 часов (16.00 мск) поступило сообщение об обрушении части кладки облицовочной плитки визуально с 11 по 3 этажи на многоквартирном доме на Павловском тракте в городе Барнауле. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на место происшествия для координации работы и встречи с гражданами выехал территориальный прокурор. Также прокуратурой Индустриального района города Барнаула проводится проверка исполнения жилищного и градостроительного законодательства", - заявила Антошкина. Уточняется, что будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию дома.
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме

Облицовочная плитка обвалилась в Барнауле с 11 по 3 этажи многоквартирного дома

© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского краяНа месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского края
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«
"Сегодня, 12.09.2023, около 20 часов (16.00 мск) поступило сообщение об обрушении части кладки облицовочной плитки визуально с 11 по 3 этажи на многоквартирном доме на Павловском тракте в городе Барнауле. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на место происшествия для координации работы и встречи с гражданами выехал территориальный прокурор. Также прокуратурой Индустриального района города Барнаула проводится проверка исполнения жилищного и градостроительного законодательства", - заявила Антошкина.
Уточняется, что будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию дома.
© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского краяНа месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского края
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
 
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