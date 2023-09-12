В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме
Облицовочная плитка обвалилась в Барнауле с 11 по 3 этажи многоквартирного дома
© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского краяНа месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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"Сегодня, 12.09.2023, около 20 часов (16.00 мск) поступило сообщение об обрушении части кладки облицовочной плитки визуально с 11 по 3 этажи на многоквартирном доме на Павловском тракте в городе Барнауле. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на место происшествия для координации работы и встречи с гражданами выехал территориальный прокурор. Также прокуратурой Индустриального района города Барнаула проводится проверка исполнения жилищного и градостроительного законодательства", - заявила Антошкина.
Уточняется, что будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию дома.
© Фото : пресс-служба прокуратуры Алтайского краяНа месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле
На месте обрушения кирпичной кладки в многоквартирном доме в Барнауле