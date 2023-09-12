https://ria.ru/20230912/obrushenie-1895923051.html

В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме

В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме - РИА Новости, 12.09.2023

В Барнауле обвалилась облицовочная плитка на многоэтажном доме

Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:53

2023-09-12T17:53

2023-09-12T17:53

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку из-за обвалившейся облицовочной плитки многоквартирного дома, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "Сегодня, 12.09.2023, около 20 часов (16.00 мск) поступило сообщение об обрушении части кладки облицовочной плитки визуально с 11 по 3 этажи на многоквартирном доме на Павловском тракте в городе Барнауле. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на место происшествия для координации работы и встречи с гражданами выехал территориальный прокурор. Также прокуратурой Индустриального района города Барнаула проводится проверка исполнения жилищного и градостроительного законодательства", - заявила Антошкина. Уточняется, что будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию дома.

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, алтайский край