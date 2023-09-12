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У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895944722.html
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, Штаты обогащаются на нем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:52
2023-09-12T18:52
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
василий небензя
оон
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ООН, 12 сен – РИА Новости. У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, Штаты обогащаются на нем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, то, что именно США – настоящие "кукловоды" киевского режима, со всей очевидностью в понедельник продемонстрировал начальник генштаба Майкл Милли, пригласив репортеров СВS в ситуационную комнату, в которой в реальном времени с помощью спутников отслеживается ситуация на поле боя. При этом, как заявил Небензя, генерал не скрывал того, что все эти данные, а также расположение объектов в российском глубоком тылу, американцы передают Киеву. "Так что никакого стремления закончить эту войну у Вашингтона нет. Войну, которая к тому же позволяет американцам прилично обогащаться", - сказал Небензя. "Мы уже говорили на наших предыдущих заседаниях о баснословных прибылях западных корпораций и о том, что значительная доля выделяемых Украине средств не покидает территорию США и других западных спонсоров киевского режима. За последнее время появилось много свидетельств беспрецедентной коррупции в этих вопросах", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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сша, украина, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя

Небензя: у США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанк Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 сен – РИА Новости. У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, Штаты обогащаются на нем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, то, что именно США – настоящие "кукловоды" киевского режима, со всей очевидностью в понедельник продемонстрировал начальник генштаба Майкл Милли, пригласив репортеров СВS в ситуационную комнату, в которой в реальном времени с помощью спутников отслеживается ситуация на поле боя.
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При этом, как заявил Небензя, генерал не скрывал того, что все эти данные, а также расположение объектов в российском глубоком тылу, американцы передают Киеву. "Так что никакого стремления закончить эту войну у Вашингтона нет. Войну, которая к тому же позволяет американцам прилично обогащаться", - сказал Небензя.
"Мы уже говорили на наших предыдущих заседаниях о баснословных прибылях западных корпораций и о том, что значительная доля выделяемых Украине средств не покидает территорию США и других западных спонсоров киевского режима. За последнее время появилось много свидетельств беспрецедентной коррупции в этих вопросах", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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