https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895944722.html

У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя

У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023

У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя

У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, Штаты обогащаются на нем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:52

2023-09-12T18:52

2023-09-12T18:52

специальная военная операция на украине

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василий небензя

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ООН, 12 сен – РИА Новости. У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, Штаты обогащаются на нем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, то, что именно США – настоящие "кукловоды" киевского режима, со всей очевидностью в понедельник продемонстрировал начальник генштаба Майкл Милли, пригласив репортеров СВS в ситуационную комнату, в которой в реальном времени с помощью спутников отслеживается ситуация на поле боя. При этом, как заявил Небензя, генерал не скрывал того, что все эти данные, а также расположение объектов в российском глубоком тылу, американцы передают Киеву. "Так что никакого стремления закончить эту войну у Вашингтона нет. Войну, которая к тому же позволяет американцам прилично обогащаться", - сказал Небензя. "Мы уже говорили на наших предыдущих заседаниях о баснословных прибылях западных корпораций и о том, что значительная доля выделяемых Украине средств не покидает территорию США и других западных спонсоров киевского режима. За последнее время появилось много свидетельств беспрецедентной коррупции в этих вопросах", - добавил он.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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сша, украина, россия, василий небензя, оон