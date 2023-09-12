https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html

В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ

В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ

На краснолиманском направлении растет напряжение между радикалами "Азова"* и военнослужащими других украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:11

2023-09-12T08:11

2023-09-12T08:11

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении растет напряжение между радикалами "Азова"* и военнослужащими других украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Во время очередного неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики националистического подразделения "Азов"* понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред), военнослужащие которой не обеспечили должное прикрытие. Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что после перепалки военнослужащие подразделения "Азов"* пообещали в случае повторения подобного наказать виновных. В понедельник в Минобороны России сообщили, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины