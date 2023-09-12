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В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html
В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ
В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ
На краснолиманском направлении растет напряжение между радикалами "Азова"* и военнослужащими других украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:11
2023-09-12T08:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении растет напряжение между радикалами "Азова"* и военнослужащими других украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Во время очередного неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики националистического подразделения "Азов"* понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред), военнослужащие которой не обеспечили должное прикрытие. Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что после перепалки военнослужащие подразделения "Азов"* пообещали в случае повторения подобного наказать виновных. В понедельник в Минобороны России сообщили, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о росте напряжения между боевиками "Азова"* и военными ВСУ

Марочко: под Красным Лиманом между "Азовом" и военными ВСУ растет напряжение

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. На краснолиманском направлении растет напряжение между радикалами "Азова"* и военнослужащими других украинских подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Во время очередного неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики националистического подразделения "Азов"* понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред), военнослужащие которой не обеспечили должное прикрытие. Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что после перепалки военнослужащие подразделения "Азов"* пообещали в случае повторения подобного наказать виновных.
В понедельник в Минобороны России сообщили, что на краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*
10 сентября, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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