https://ria.ru/20230912/liviya-1895906253.html

Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время урагана

Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время урагана - РИА Новости, 12.09.2023

Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время урагана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи в связи с жертвами и разрушениями после... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:30

2023-09-12T17:30

2023-09-12T17:33

в мире

ливия

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи в связи с жертвами и разрушениями после урагана и наводнения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия."Уважаемый господин Председатель, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20230912/navodneniya-1895833164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливия, владимир путин