https://ria.ru/20230912/liviya-1895812635.html

Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии

Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023

Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии

Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщил РИА Новости представитель Красного Полумесяца в стране. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:01

2023-09-12T13:01

2023-09-12T15:49

в мире

ливия

красный полумесяц

ахмед аль-мисмари

дерна (муниципалитет)

греция

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БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен — РИА Новости. Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщил РИА Новости представитель Красного Полумесяца в стране."Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести. Необходимы более масштабные поисковые операции", — заявил собеседник агентства.По его словам, из-за наводнений в Дерне полностью разрушены три района."Ситуация в городе Дерна и соседних районах является очень катастрофической. Возможности государства и Красного Полумесяца ограниченны", — добавил представитель Красного Полумесяца.Как сообщали ливийские СМИ, в воскресенье проливные дожди, вызванные циклоном "Даниэль", привели к паводкам и наводнениям в нескольких городах и населенных пунктах на востоке страны, включая Эль-Байду и Дерну. В регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями населенных пунктах ввели комендантский час.Глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирт, Усама Хамад отмечал, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что в Дерне пропали без вести пять-шесть тысяч человек. По данным СМИ, число погибших может сильно вырасти.Циклон "Даниэль" также обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. В понедельник он достиг средиземноморского побережья Египта.

https://ria.ru/20230908/tsiklon-1895086130.html

https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html

ливия

дерна (муниципалитет)

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ливия, красный полумесяц, ахмед аль-мисмари, дерна (муниципалитет), греция