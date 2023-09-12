https://ria.ru/20230912/liviya-1895812635.html
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщил РИА Новости представитель Красного Полумесяца в стране. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:01
2023-09-12T13:01
2023-09-12T15:49
в мире
ливия
красный полумесяц
ахмед аль-мисмари
дерна (муниципалитет)
греция
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БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен — РИА Новости. Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщил РИА Новости представитель Красного Полумесяца в стране."Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести. Необходимы более масштабные поисковые операции", — заявил собеседник агентства.По его словам, из-за наводнений в Дерне полностью разрушены три района."Ситуация в городе Дерна и соседних районах является очень катастрофической. Возможности государства и Красного Полумесяца ограниченны", — добавил представитель Красного Полумесяца.Как сообщали ливийские СМИ, в воскресенье проливные дожди, вызванные циклоном "Даниэль", привели к паводкам и наводнениям в нескольких городах и населенных пунктах на востоке страны, включая Эль-Байду и Дерну. В регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями населенных пунктах ввели комендантский час.Глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирт, Усама Хамад отмечал, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что в Дерне пропали без вести пять-шесть тысяч человек. По данным СМИ, число погибших может сильно вырасти.Циклон "Даниэль" также обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. В понедельник он достиг средиземноморского побережья Египта.
https://ria.ru/20230908/tsiklon-1895086130.html
https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, красный полумесяц, ахмед аль-мисмари, дерна (муниципалитет), греция
В мире, Ливия, Красный полумесяц, Ахмед аль-Мисмари, Дерна (муниципалитет), Греция
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в ливийской Дерне
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен — РИА Новости.
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна
на востоке Ливии, сообщил РИА Новости представитель Красного Полумесяца в стране.
«
"Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести. Необходимы более масштабные поисковые операции", — заявил собеседник агентства.
По его словам, из-за наводнений в Дерне полностью разрушены три района.
"Ситуация в городе Дерна и соседних районах является очень катастрофической. Возможности государства и Красного Полумесяца ограниченны", — добавил представитель Красного Полумесяца.
В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло
Как сообщали ливийские СМИ, в воскресенье проливные дожди, вызванные циклоном "Даниэль", привели к паводкам и наводнениям в нескольких городах и населенных пунктах на востоке страны, включая Эль-Байду и Дерну. В регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями населенных пунктах ввели комендантский час.
Глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирт, Усама Хамад отмечал, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что в Дерне пропали без вести пять-шесть тысяч человек. По данным СМИ, число погибших может сильно вырасти.
Циклон "Даниэль" также обрушился на Грецию
, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. В понедельник он достиг средиземноморского побережья Египта.
Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти