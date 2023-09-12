https://ria.ru/20230912/laos-1895769553.html

Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин

Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин

Дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще и учатся в Суворовских училищах Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:49

2023-09-12T10:49

2023-09-12T10:49

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще и учатся в Суворовских училищах Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы сейчас вспомнили о пионерах, которые в Лаосе функционируют как организация, но вот сейчас госпожа вице-президент была в нашем детском лагере "Океан" и с удовольствием отметила, что там отдыхают дети из Лаоса, и в очень хороших условиях и отличные отношения установились со сверстниками российскими. Но я могу к этому добавить, что дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще учатся в Суворовских училищах Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ после выступления вице-президента Лаоса Пани Ятхоту. "Лаосские суворовцы", - пошутил модератор пленарной сессии ВЭФ, журналист РБК Илья Доронов. "Да, лаосские суворовцы. Для иностранных гостей могу сказать, что это такие военные училища для детей. Там ребята учатся и чувствуют себя очень комфортно. Так что мы постепенно-постепенно, не спеша, всё делаем и будем делать дальше, восстанавливать наши отношения с нашими друзьями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230912/laos-1895647790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лаос, россия, владимир путин, в мире, вэф-2023