https://ria.ru/20230912/laos-1895769553.html
Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин
Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин
Дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще и учатся в Суворовских училищах Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:49
2023-09-12T10:49
2023-09-12T10:49
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще и учатся в Суворовских училищах Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы сейчас вспомнили о пионерах, которые в Лаосе функционируют как организация, но вот сейчас госпожа вице-президент была в нашем детском лагере "Океан" и с удовольствием отметила, что там отдыхают дети из Лаоса, и в очень хороших условиях и отличные отношения установились со сверстниками российскими. Но я могу к этому добавить, что дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще учатся в Суворовских училищах Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ после выступления вице-президента Лаоса Пани Ятхоту. "Лаосские суворовцы", - пошутил модератор пленарной сессии ВЭФ, журналист РБК Илья Доронов. "Да, лаосские суворовцы. Для иностранных гостей могу сказать, что это такие военные училища для детей. Там ребята учатся и чувствуют себя очень комфортно. Так что мы постепенно-постепенно, не спеша, всё делаем и будем делать дальше, восстанавливать наши отношения с нашими друзьями", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230912/laos-1895647790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, россия, владимир путин, в мире, вэф-2023
Лаос, Россия, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Дети из Лаоса успешно учатся в Суворовских училищах, заявил Путин
Путин: дети из Лаоса учатся в Суворовских училищах и отдыхают в лагерях России
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще и учатся в Суворовских училищах Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы сейчас вспомнили о пионерах, которые в Лаосе функционируют как организация, но вот сейчас госпожа вице-президент была в нашем детском лагере "Океан" и с удовольствием отметила, что там отдыхают дети из Лаоса, и в очень хороших условиях и отличные отношения установились со сверстниками российскими. Но я могу к этому добавить, что дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере "Океан", они еще учатся в Суворовских училищах Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ после выступления вице-президента Лаоса Пани Ятхоту.
"Лаосские суворовцы", - пошутил модератор пленарной сессии ВЭФ, журналист РБК Илья Доронов.
"Да, лаосские суворовцы. Для иностранных гостей могу сказать, что это такие военные училища для детей. Там ребята учатся и чувствуют себя очень комфортно. Так что мы постепенно-постепенно, не спеша, всё делаем и будем делать дальше, восстанавливать наши отношения с нашими друзьями", - сказал Путин.
Межгосударственные отношения России и Лаоса