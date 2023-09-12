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Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу - РИА Новости, 12.09.2023
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10:38 12.09.2023 (обновлено: 10:42 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/laos-1895765920.html
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу - РИА Новости, 12.09.2023
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу
Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:38
2023-09-12T10:42
россия
лаос
экономика
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. "У нас построена лаосско-китайская железная дорога. Это стратегический проект, который мы бы хотели использовать для расширения ее до Австралии. Такого рода расширение железной дороги и до территории России может быть крайне полезно для развития торговли и инвестиций между двумя странами", - сказала она. По ее словам, у России и Лаоса исторически хорошие отношения, которые стоит развивать дальше. "Это касается гуманитарной помощи, которую мы получаем, и роста, который мы видим в торговом обороте между странами, есть определенный рост инвестиций. Мы также рассчитываем на рост турпотока из России", - отметила вице-президент.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, лаос, экономика, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, вэф-2023
Россия, Лаос, Экономика, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу

Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую ж/д до территории РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
"У нас построена лаосско-китайская железная дорога. Это стратегический проект, который мы бы хотели использовать для расширения ее до Австралии. Такого рода расширение железной дороги и до территории России может быть крайне полезно для развития торговли и инвестиций между двумя странами", - сказала она.
По ее словам, у России и Лаоса исторически хорошие отношения, которые стоит развивать дальше. "Это касается гуманитарной помощи, которую мы получаем, и роста, который мы видим в торговом обороте между странами, есть определенный рост инвестиций. Мы также рассчитываем на рост турпотока из России", - отметила вице-президент.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами
05:57
 
РоссияЛаосЭкономикаДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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