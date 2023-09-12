Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую ж/д до территории РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
"У нас построена лаосско-китайская железная дорога. Это стратегический проект, который мы бы хотели использовать для расширения ее до Австралии. Такого рода расширение железной дороги и до территории России может быть крайне полезно для развития торговли и инвестиций между двумя странами", - сказала она.
По ее словам, у России и Лаоса исторически хорошие отношения, которые стоит развивать дальше. "Это касается гуманитарной помощи, которую мы получаем, и роста, который мы видим в торговом обороте между странами, есть определенный рост инвестиций. Мы также рассчитываем на рост турпотока из России", - отметила вице-президент.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.