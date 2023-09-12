https://ria.ru/20230912/laos-1895765920.html

Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу

Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу - РИА Новости, 12.09.2023

Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу

Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:38

2023-09-12T10:38

2023-09-12T10:42

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лаос

экономика

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Расширение ласско-китайской железной дороги может быть крайне полезно для развития торговых отношений и инвестиций между Россией и Лаосом, заявила вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. "У нас построена лаосско-китайская железная дорога. Это стратегический проект, который мы бы хотели использовать для расширения ее до Австралии. Такого рода расширение железной дороги и до территории России может быть крайне полезно для развития торговли и инвестиций между двумя странами", - сказала она. По ее словам, у России и Лаоса исторически хорошие отношения, которые стоит развивать дальше. "Это касается гуманитарной помощи, которую мы получаем, и роста, который мы видим в торговом обороте между странами, есть определенный рост инвестиций. Мы также рассчитываем на рост турпотока из России", - отметила вице-президент.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Екатерина Зайцева

россия, лаос, экономика, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, вэф-2023