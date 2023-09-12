Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 12.09.2023 (обновлено: 09:13 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kontakty-1895717924.html
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств
Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:08
2023-09-12T09:13
россия
лаос
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895738722_0:141:3266:1978_1920x0_80_0_0_3623dcfdbc8bf3e2eff238eab9a61f33.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ. "У нас развиваются гуманитарные связи, учатся ваши студенты в наших вузах, в том числе здесь, на Дальнем Востоке, проходят подготовку ваши медицинские специалисты, продолжаются контакты по линии военных ведомств. Уверен все это имеет хорошие перспективы развития", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html
россия
лаос
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895738722_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_1588576a6e77bd0f80250745531056ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаос, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023
Россия, Лаос, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств

Путин: между Россией и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ.
"У нас развиваются гуманитарные связи, учатся ваши студенты в наших вузах, в том числе здесь, на Дальнем Востоке, проходят подготовку ваши медицинские специалисты, продолжаются контакты по линии военных ведомств. Уверен все это имеет хорошие перспективы развития", - сказал Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран
05:37
 
РоссияЛаосДальний ВостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала