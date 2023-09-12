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Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств
Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:08
2023-09-12T06:08
2023-09-12T09:13
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лаос
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ. "У нас развиваются гуманитарные связи, учатся ваши студенты в наших вузах, в том числе здесь, на Дальнем Востоке, проходят подготовку ваши медицинские специалисты, продолжаются контакты по линии военных ведомств. Уверен все это имеет хорошие перспективы развития", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, лаос, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023
Россия, Лаос, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023
Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств
Путин: между Россией и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств