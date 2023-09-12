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Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств

Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств

Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:08

2023-09-12T06:08

2023-09-12T09:13

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лаос

дальний восток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Между РФ и Лаосом продолжаются контакты по линии военных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ. "У нас развиваются гуманитарные связи, учатся ваши студенты в наших вузах, в том числе здесь, на Дальнем Востоке, проходят подготовку ваши медицинские специалисты, продолжаются контакты по линии военных ведомств. Уверен все это имеет хорошие перспективы развития", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html

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россия, лаос, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023